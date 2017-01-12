В Омске камеры засекли более 300 тысяч нарушений ПДД

Благодаря работе камер фотовидеофиксации в Омске было возбуждено почти 300 тысяч дел о нарушениях ПДД.

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, в минувшем году с использованием систем фото- и видеофиксации в регионе было пресечено более 300 000 дорожных нарушений. В основном это нарушения скоростного режима, а также правил проезда перекрёстков и парковки автотранспортных средств. Общее количество камер, включая передвижные, достигло 93.

- Из числа всех автоматических комплексов 30 фиксируют нарушения правил проезда перекрестков, 57 - нарушения скоростного режима, 6 - нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства.

Стационарные комплексы располагаются как в городе (51 установка), так и в районах области: 3 - в городе Тара, 4 - на автодорогах Омского района, и по одному - на территории Любинского, Большереченского, Исилькульского, Таврического и Крутинского муниципальных районов. Отмечается, что только в местах установки таких комплексов в черте города количество ДТП сократилось более чем на четверть, погибших в них людей - на 80 %, омичей, получивших травмы, - на 17 %.