В Омске камеры засекли более 300 тысяч нарушений ПДД
Общество  •  12 января 2017, 12:30, последнее обновление 12 января 2017, 12:37  •  печать

В Омске камеры засекли более 300 тысяч нарушений ПДД

Автор: Варвара Козловская

Благодаря работе камер фотовидеофиксации в Омске было возбуждено почти 300 тысяч дел о нарушениях ПДД.

Как сообщили в омской Госавтоинспекции, в минувшем году с использованием систем фото- и видеофиксации в регионе было пресечено более 300 000 дорожных нарушений. В основном это нарушения скоростного режима, а также правил проезда перекрёстков и парковки автотранспортных средств. Общее количество камер, включая передвижные, достигло 93.

- Из числа всех автоматических комплексов 30 фиксируют нарушения правил проезда перекрестков, 57 - нарушения скоростного режима, 6 - нарушения правил остановки и стоянки транспортных средств, - говорится в сообщении ведомства. 

Стационарные комплексы располагаются как в городе (51 установка), так и в районах области: 3 - в городе Тара, 4 - на автодорогах Омского района, и по одному - на территории Любинского, Большереченского, Исилькульского, Таврического и Крутинского муниципальных районов. Отмечается, что только в местах установки таких комплексов в черте города количество ДТП сократилось более чем на четверть, погибших в них людей - на 80 %, омичей, получивших травмы, - на 17 %.

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r Теги  •  #ГИБДД #камеры видеонаблюдения #нарушение
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Комментарии

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Влад Никитин  •  12 января 2017, 12:38

Значит, нужно и дальше наращивать количество камер, если от их работы такие положительные результаты.

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