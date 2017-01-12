С начала года на омских браконьеров составили 24 протокола

Сотрудники Управления по охране животного мира составили 24 протокола о нарушении закона с начала нового года. 21 из них по статье 8.37 КоАП РФ - за нарушение правил охоты, и 3 - по статье 8.39 КоАП РФ - за нарушение режима заказника. Кроме того, изъяли четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия. Только на территории охотничьего угодья "Князево" в Называевском районе Омской области инспекторы отдела охотничьего хозяйства вместе с полицейскими обнаружили незаконную добычу пяти особей косули сибирской.

Санкции за незаконную охоту с причинением крупного ущерба в отношении птиц и зверей можно получить по статье 258 УК РФ. Любителям поохотиться придётся выплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей. Либо же заняться обязательными работами сроком до 480 часов или исправительными работами на срок до двух лет. В крайнем случае, можно попасть за решётку до 6 месяцев. Также омичам придётся возместить ущерб, причинённый диким животным.