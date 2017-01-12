С начала года на омских браконьеров составили 24 протокола
Общество  •  12 января 2017, 11:00  •  печать

С начала года на омских браконьеров составили 24 протокола

Автор: Вероника Делор

Омское Минприроды проводит рейды по ловле нелегальных охотников.

Сотрудники Управления по охране животного мира составили 24 протокола о нарушении закона с начала нового года. 21 из них по статье 8.37 КоАП РФ - за нарушение правил охоты, и 3 - по статье 8.39 КоАП РФ - за нарушение режима заказника. Кроме того, изъяли четыре единицы охотничьего огнестрельного оружия. Только на территории охотничьего угодья "Князево" в Называевском районе Омской области инспекторы отдела охотничьего хозяйства вместе с полицейскими обнаружили незаконную добычу пяти особей косули сибирской.

Санкции за незаконную охоту с причинением крупного ущерба в отношении птиц и зверей можно получить по статье 258 УК РФ. Любителям поохотиться придётся выплатить штраф в размере до 200 тыс. рублей. Либо же заняться обязательными работами сроком до 480 часов или исправительными работами на срок до двух лет. В крайнем случае, можно попасть за решётку до 6 месяцев. Также омичам придётся возместить ущерб, причинённый диким животным. 

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r Теги  •  #административный протокол #браконьерство #министерство природных ресурсов и экологии #охота
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