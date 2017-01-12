Стало известно, где работает больше всего курильщиков в Омске
Общество  •  12 января 2017, 10:25, последнее обновление 12 января 2017, 10:26  •  печать

Стало известно, где работает больше всего курильщиков в Омске

Автор: Варвара Козловская

Согласно данным опроса, больше всего курящих людей среди представителей автомобильного бизнеса, рабочего персонала и сферы транспорта и логистики.

Минздрав России выступил с предложением дать возможность работодателям увеличить рабочее время курильщикам на время перекуров.

Данный проект, предложенный Минздравом России, может коснуться 90 % компаний Омска, ведь в них есть курильщики. Чаще всего положительно на вопрос о курении отвечали представители автомобильного бизнеса, рабочего персонала и сферы транспорта и логистики. Наименьшая доля курящих (от 0 % до 25 %), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях, а также в энергетической отрасли.

Несмотря на антитабачную политику в последние годы, большинство респондентов (69 %) утверждает, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. 18 % уверены, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 4 % - что увеличилась. Более четверти логистов и специалистов в области искусства и развлечений, считают, что доля курильщиков в их отделе уменьшилась. В то же время 9 % топ-менеджеров считают, что доля тех, кто курит в их окружении, выросла.

В регионе нарисовали социальный портрет среднестатистического омского бомжа

Эксперты рассказали, почему у омичей пропадает желание работать

r Теги  •  #HeadHunter #интернет-опрос #курение #сфера
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Пиар у омского мэра оказался лучше, чем у красноярского  •  сегодня, 11:40
Омской строительной компании хотят запретить собирать деньги с дольщиков  •  сегодня, 11:10
Омских парикмахеров и ведущих свадеб отпустят на "налоговые каникулы"  •  сегодня, 10:50
В Омске кладовщик ограбил киоск со сладостями  •  сегодня, 08:46
"Авангард" второй раз в сезоне уступил СКА  •  сегодня, 01:28  •   5  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь