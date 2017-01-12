Стало известно, где работает больше всего курильщиков в Омске

Минздрав России выступил с предложением дать возможность работодателям увеличить рабочее время курильщикам на время перекуров.

Данный проект, предложенный Минздравом России, может коснуться 90 % компаний Омска, ведь в них есть курильщики. Чаще всего положительно на вопрос о курении отвечали представители автомобильного бизнеса, рабочего персонала и сферы транспорта и логистики. Наименьшая доля курящих (от 0 % до 25 %), согласно ответам респондентов, наблюдается в образовательных учреждениях, а также в энергетической отрасли.

Несмотря на антитабачную политику в последние годы, большинство респондентов (69 %) утверждает, что доля курильщиков среди сотрудников офиса за последний год осталась без изменений. 18 % уверены, что доля курящих коллег уменьшилась, и лишь 4 % - что увеличилась. Более четверти логистов и специалистов в области искусства и развлечений, считают, что доля курильщиков в их отделе уменьшилась. В то же время 9 % топ-менеджеров считают, что доля тех, кто курит в их окружении, выросла.