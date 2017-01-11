Омские спасатели рассказали, какими должны быть безопасные купели

Во время купаний в иорданях 19 января на водоёмах будут работать спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Органы местного самоуправления и представители Русской православной церкви строят и оборудуют места крещенских купаний. Купель вырубается в соответствии со стандартами, установленными приказом министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22.03.2012 № 13.

Глубина иордани не должна превышать полутора метров. Купель по периметру ограждается леерным ограждением, в ночное время маршруты подхода к ней и отхода должны быть освещены. Безопасная купель имеет две лестницы. Также вблизи обязательно работает пункт спасателей с необходимым оборудованием. Во избежание провалов под лёд нельзя допускать большого скопления людей на одном участке.