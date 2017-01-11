Омские спасатели рассказали, какими должны быть безопасные купели
Общество  •  11 января 2017, 15:04, последнее обновление 11 января 2017, 16:33  •  печать

Омские спасатели рассказали, какими должны быть безопасные купели

Автор: Василий Епанчинцев

В ГУ МЧС России по Омской области рассказали о том, как стоит проводить крещенские купания.

Во время купаний в иорданях 19 января на водоёмах будут работать спасатели, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области. Органы местного самоуправления и представители Русской православной церкви строят и оборудуют места крещенских купаний. Купель вырубается в соответствии со стандартами, установленными приказом министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22.03.2012 № 13.

Глубина иордани не должна превышать полутора метров. Купель по периметру ограждается леерным ограждением, в ночное время маршруты подхода к ней и отхода должны быть освещены. Безопасная купель имеет две лестницы. Также вблизи обязательно работает пункт спасателей с необходимым оборудованием. Во избежание провалов под лёд нельзя допускать большого скопления людей на одном участке.

Удачный исход Крещенских купаний будет зависеть не только от обеспечивающих безопасность сотрудников, но и от самих участников, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Омской области. - Во избежание несчастных случаев советуем совершать обряды купания только в оборудованных местах, где при любой ситуации будет оказана помощь спасателей, быть осторожными на водоёмах, не выходить на лёд в одиночку в ночное время суток.

На Крещение в Омской области подготовят 40 купелей

r Теги  •  #Крещенские купели #купель #МЧС
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