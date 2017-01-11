Администраторы омского паблика решили подарить квартиру подписчикам
Общество  •  11 января 2017, 11:40, последнее обновление 11 января 2017, 11:41  •  печать

Администраторы омского паблика решили подарить квартиру подписчикам

Автор: Артем Кримин

Создатели паблика во "ВКонтакте" решили привлечь подписчиков путём розыгрыша однокомнатной квартиры.

Омичам предлагают улучшить свои жилищные условия парой кликов компьютерной мышкой. Создатели паблика в социальной сети "ВКонтакте" запустили акцию по привлечению подписчиков. Согласно её условиям, за вступление в группу и репост записи один из пользователей получит в подарок однокомнатную квартиру в ЖК "Кузьминки". Правда, победитель будет определён не скоро - 1 июня 2017 года.

Отметим, что омские паблики часто проводят различные акции для привлечения новых подписчиков, но квартира разыгрывается впервые. Конечно, многие усомнились в том, что победителем розыгрыша станет случайный человек, а не подставной. Тем не менее за несколько дней существования группы в неё вступили уже более четырёх тысяч человек.

r Теги  •  #ВКонтакте #квартира #Омск #розыгрыш
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