В регионе нарисовали социальный портрет среднестатистического омского бомжа

По данным полиции, в Омской области зарегистрировано более трёх тысяч граждан без определённого места жительства. В ходе проведённого опроса удалось выяснить, что подобный образ жизни ведут мужчины, средний возраст которых составляет 50 лет. У каждого третьего есть близкие родственники. А стать бомжами по доброй воле решили лишь 3 % опрошенных.

Министерство труда и социального развития Омской области провело любопытный социологический опрос. Респондентами стали омичи без определённого места жительства, которые являются получателями услуг региональных комплексных центров социального обслуживания. Омские чиновники провели опрос и сделали выводы о клиентах этих организаций. Иными словами, обрисовали социальный портрет среднестатистического омского бомжа.

Точная статистика о количестве лиц без определённого места жительства, естественно, отсутствует. Однако по данным УМВД России по Омской области, в регионе официально зарегистрировано более трёх тысяч таких граждан. Вместе с тем, по мнению сотрудников правоохранительных органов, фактически количество бомжей в нашей области составляет более 20 тыс. человек.

В среднем возраст бездомного омича составляет 50 лет, он когда-то был женат и имел работу, но за плечами у него имеется лишь среднее образование. Окончили институт или хотя бы пытались получить высшее образование лишь 3 %. В среднем "стаж" бездомного образа жизни не превышает трёх лет.

Как показал опрос, почти половина бездомных формально не являются одинокими людьми. Удалось выяснить, что у каждого второго есть близкие родственники, а у каждого третьего - родные братья и сёстры. Одна из основных причин, по которой омичи живут на улице, - потеря жилья. Добровольно пополнить ряды бомжей решили лишь 3 % опрошенных. Вместе с тем вести подобный образ жизни не хочет основная масса. Но чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходима поддержка государства.

Как пояснили в министерстве, первое подобное исследование было сделано в 2009 году и в ближайшее время такого анкетирования проводиться не будет.