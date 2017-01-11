На балкон омича залетел ястреб-перепелятник

На интернет-портале "Пикабу" были опубликованы фотографии хищной птицы, сделанные на одном из омских балконов. Хищник спокойно сидит на бельевой сушилке и не боится внимания человека. Автор фото сообщил, что живёт в Омске больше 25 лет, но такую птицу видит впервые и обратился к интернет-сообществу с просьбой определить вид необычного гостя.

Фото: http://pikabu.ru/story/vot_takoy_ptits_tolko_chto_posetil_moy_balkon_4745346

Фотография стала одной из самых популярных тем дня на портале. Пользователи узнали в госте ястреба-перепелятника - хищную птицу, которая обитает преимущественно в лесных местностях и распространён почти по всей Евразии. Добычей этого вида ястребов становятся птицы малой и средней величины, в том числе голуби и воробьи. Поэтому хищник комфортно себя чувствует даже в условиях крупных городов. В холодное время годы эти птицы обычно мигрируют на юг Азии (в Индию и Китай), но эта особь почему-то не смогла покинуть город и осталась, несмотря на морозы.