Бесплатные языковые курсы запускает омская Пушкинка

Занятия проводятся в областной библиотеке имени Пушкина рамках проекта "Язык, доступный каждому". Любой слушатель старше 14 лет может выбрать один курс иностранного языка, преподавание которого будет абсолютно бесплатно. Обязательное условие - наличие актуального читательского билета библиотеки.
Набор проводится на следующие курсы:
- французский с нуля;
- французский для продолжающих;
- английский с нуля;
- английский Elementary;
- английский Pre-Intermediate;
- корейский для продолжающих;
- испанский для продолжающих;
- итальянский для продолжающих;
- разговорный курс итальянского с носителем;
- разговорный курс испанского с носителем;
- разговорный курс английского с носителем;
- немецкий с нуля;
- немецкий для продолжающих.
Занятия будут проводиться как в будние, так и в выходные дни. Регистрация на курсы откроется 16 января.
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