Бесплатные языковые курсы запускает омская Пушкинка
Общество  •  11 января 2017, 10:39  •  печать

Бесплатные языковые курсы запускает омская Пушкинка

Автор: Екатерина Криль

Омичей приглашают на третий сезон бесплатных курсов по изучению нескольких языков - от английского до корейского.

Занятия проводятся в областной библиотеке имени Пушкина рамках проекта "Язык, доступный каждому". Любой слушатель старше 14 лет может выбрать один курс иностранного языка, преподавание которого будет абсолютно бесплатно. Обязательное условие - наличие актуального читательского билета библиотеки.

Набор проводится на следующие курсы:

- французский с нуля; 
- французский для продолжающих; 
- английский с нуля; 
- английский Elementary; 
- английский Pre-Intermediate; 
- корейский для продолжающих; 
- испанский для продолжающих; 
- итальянский для продолжающих; 
- разговорный курс итальянского с носителем; 
- разговорный курс испанского с носителем; 
- разговорный курс английского с носителем;
- немецкий с нуля;
- немецкий для продолжающих.

Занятия будут проводиться как в будние, так и в выходные дни. Регистрация на курсы откроется 16 января.

r Теги  •  #библиотека имени Пушкина #иностранный язык
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