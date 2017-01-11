Бесплатные языковые курсы запускает омская Пушкинка

Омичей приглашают на третий сезон бесплатных курсов по изучению нескольких языков - от английского до корейского.

Занятия проводятся в областной библиотеке имени Пушкина рамках проекта "Язык, доступный каждому". Любой слушатель старше 14 лет может выбрать один курс иностранного языка, преподавание которого будет абсолютно бесплатно. Обязательное условие - наличие актуального читательского билета библиотеки.

Набор проводится на следующие курсы:

- французский с нуля;

- французский для продолжающих;

- английский с нуля;

- английский Elementary;

- английский Pre-Intermediate;

- корейский для продолжающих;

- испанский для продолжающих;

- итальянский для продолжающих;

- разговорный курс итальянского с носителем;

- разговорный курс испанского с носителем;

- разговорный курс английского с носителем;

- немецкий с нуля;

- немецкий для продолжающих.

Занятия будут проводиться как в будние, так и в выходные дни. Регистрация на курсы откроется 16 января.