Совместная работа омичей и пермяков стала лучшей на конкурсе ледовых скульптур
Общество  •  11 января 2017, 10:20, последнее обновление 11 января 2017, 10:58  •  печать

Совместная работа омичей и пермяков стала лучшей на конкурсе ледовых скульптур

Автор: Варвара Козловская

Сборная команды Омска и Перми стала победителями фестиваля "Волшебный лёд Сибири", который проходил в Красноярске.

В Красноярске на острове Татышеве завершился пятый фестиваль "Волшебный лёд Сибири". На создание скульптур из снега или льда командам из России, Казахстана, Белоруссии, Польши и Канады потребовалось больше двух недель. Всего за это время мастера создали 10 работ из снега и 10 - изо льда.

Лучшей ледовой скульптурой стала работа "Ловец снов" команды из Красноярская "Волшебный лёд". 2-е место получили красноярские мастера из команды "Снегири" за скульптуру "Жар-птицы". Третье место досталось сборной команде из Перми и Омска - "Морозко и Кук" с работой "Пузыри".

Финалистов наградили денежными призами - победитель получил 90 000 руб., за 2-е место вручили 60 000 руб., а за 3-е - 30 000 руб. Планируется, что скульптуры будут украшать остров Татышев до весны.

Снежная скульптура омичей заняла второе место на конкурсе в Новосибирске

r Теги  •  #бронза #конкурс #Красноярск #лед
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Комментарии

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Юлия Скиба  •  11 января 2017, 10:37

Да, своими глазами видела на нашем острое Татышева эти ледовые скульптуры. Восторг! Нереально просто! Здорово!

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