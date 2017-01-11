Совместная работа омичей и пермяков стала лучшей на конкурсе ледовых скульптур

Сборная команды Омска и Перми стала победителями фестиваля "Волшебный лёд Сибири", который проходил в Красноярске.

В Красноярске на острове Татышеве завершился пятый фестиваль "Волшебный лёд Сибири". На создание скульптур из снега или льда командам из России, Казахстана, Белоруссии, Польши и Канады потребовалось больше двух недель. Всего за это время мастера создали 10 работ из снега и 10 - изо льда.

Лучшей ледовой скульптурой стала работа "Ловец снов" команды из Красноярская "Волшебный лёд". 2-е место получили красноярские мастера из команды "Снегири" за скульптуру "Жар-птицы". Третье место досталось сборной команде из Перми и Омска - "Морозко и Кук" с работой "Пузыри".

Финалистов наградили денежными призами - победитель получил 90 000 руб., за 2-е место вручили 60 000 руб., а за 3-е - 30 000 руб. Планируется, что скульптуры будут украшать остров Татышев до весны.