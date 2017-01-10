В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана

В прошлом году в Омскую область на постоянное место жительство переехало более четырёх тысяч наших соотечественников. Наибольший интерес для переселения в наш регион по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана.

Более четырёх тысяч человек в прошлом году приняли решение связать свою жизнь с Омской областью. Как сообщают в региональном министерстве труда и социального развития, число переселенцев в 2016-м превысило годовой плановый показатель, установленный областной программой.

Наибольший интерес для переселения по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана. Это связано с тем, что Омская область является приграничным регионом с этой страной. В прошлом году в Прииртышье также переехали соотечественники с Украины, из Германии, Эстонии, Грузии, Израиля, Армении и многих других стран.