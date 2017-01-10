В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана

Более четырёх тысяч человек в прошлом году приняли решение связать свою жизнь с Омской областью. Как сообщают в региональном министерстве труда и социального развития, число переселенцев в 2016-м превысило годовой плановый показатель, установленный областной программой.
Наибольший интерес для переселения по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана. Это связано с тем, что Омская область является приграничным регионом с этой страной. В прошлом году в Прииртышье также переехали соотечественники с Украины, из Германии, Эстонии, Грузии, Израиля, Армении и многих других стран.
Вообще-то, соотечественники, это люди которые живут в одной стране. А то про что пишется в новости, возвращение на историческую или этническую родину. Да и с Казахстаном, все понятно, к сожалению, Назарбаев не вечен. И что там будет, после его смерти никто не знает. У моих родственников из Казахстана. Лица сразу стают озабочено-грустными, когда начинается разговор о приемнике Назарбаева.