В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана
Общество  •  10 января 2017, 17:20, последнее обновление 10 января 2017, 17:21  •  печать

В Омск чаще всего переезжают жить из Казахстана

Автор: Виктория Стрельникова

В прошлом году в Омскую область на постоянное место жительство переехало более четырёх тысяч наших соотечественников. Наибольший интерес для переселения в наш регион по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана.

Более четырёх тысяч человек в прошлом году приняли решение связать свою жизнь с Омской областью. Как сообщают в региональном министерстве труда и социального развития, число переселенцев в 2016-м превысило годовой плановый показатель, установленный областной программой.

Наибольший интерес для переселения по-прежнему зафиксирован у жителей Казахстана. Это связано с тем, что Омская область является приграничным регионом с этой страной. В прошлом году в Прииртышье также переехали соотечественники с Украины, из Германии, Эстонии, Грузии, Израиля, Армении и многих других стран.

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r Теги  •  #Казахстан #Министерство труда и социального развития #переселенцы #соотечественники
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Комментарии

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Сергей Ефименко  •  10 января 2017, 19:34

Вообще-то, соотечественники, это люди которые живут в одной стране. А то про что пишется в новости, возвращение на историческую или этническую родину. Да и с Казахстаном, все понятно, к сожалению, Назарбаев не вечен. И что там будет, после его смерти никто не знает. У моих родственников из Казахстана. Лица сразу стают озабочено-грустными, когда начинается разговор о приемнике Назарбаева.

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