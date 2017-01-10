Брызнувшего газом в полицейских омича отправили в колонию
Общество  •  10 января 2017, 11:20  •  печать

Брызнувшего газом в полицейских омича отправили в колонию

Автор: Артем Кримин

Первомайский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Омска, который распылил в глаза полицейским вещество из газового баллончика. 

Инцидент произошёл у дома, расположенного на улице Заозёрной. 43-летний Владимир Мерзляков, стоя у подъезда, заметил приближающихся к нему сотрудников правоохранительных органов и высказался в их адрес нецензурной бранью в присутствии своих товарищей. После этого он достал из кармана газовый баллончик и брызнул находившимся в нём веществом в стражей порядка. Оба полицейских получили химические ожоги глаз первой степени.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Недавно Первомайский районный суд вынес Владимиру Мерзлякову приговор.

- Суд признал Мерзлякова виновным в применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Подсудимому было назначено наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

После оглашения приговора Владимира Мерзлякова взяли под стражу в зале суда.

r Теги  •  #газовый баллончик #полицейские #приговор #суд
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