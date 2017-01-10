Количество ночных парковок в Омске увеличилось
Общество  •  10 января 2017, 11:00, последнее обновление 10 января 2017, 11:06  •  печать

Количество ночных парковок в Омске увеличилось

Автор: Вероника Делор

В Омской области создают ночные парковки для пассажирского транспорта.

Специальная комиссия Минпрома Омской области в составе сотрудников УГАДН, УГИБДД и УМВД проверили 20 ночных стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Больше половины из них соответствуют новым требованиям, имеют помещения для отдыха водителей, а также оборудованы шлагбаумами и системами видеонаблюдения.

Каждая стоянка обладает вместительностью от 50 до нескольких сотен мест. Самая крупная из них находится на улице 4-я Челюскинцев, 1: она вмещает до 250 транспортных средств. Количество ночных парковок растёт каждую неделю, поскольку в Омской области зарегистрировано более 4 тыс. транспортных единиц. Только на сегодняшний день на рассмотрении находится девять заявок.

r Теги  •  #министерство промышленности #парковки #транспорт
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