Количество ночных парковок в Омске увеличилось

Специальная комиссия Минпрома Омской области в составе сотрудников УГАДН, УГИБДД и УМВД проверили 20 ночных стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. Больше половины из них соответствуют новым требованиям, имеют помещения для отдыха водителей, а также оборудованы шлагбаумами и системами видеонаблюдения.

Каждая стоянка обладает вместительностью от 50 до нескольких сотен мест. Самая крупная из них находится на улице 4-я Челюскинцев, 1: она вмещает до 250 транспортных средств. Количество ночных парковок растёт каждую неделю, поскольку в Омской области зарегистрировано более 4 тыс. транспортных единиц. Только на сегодняшний день на рассмотрении находится девять заявок.