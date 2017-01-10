Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области превысила эпидемический порог
Общество  •  10 января 2017, 10:35, последнее обновление 10 января 2017, 10:56  •  печать

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области превысила эпидемический порог

Автор: Варвара Козловская

В первую неделю 2017 года в регионе зафиксировано более 8 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Со 2 по 8 января показатель заболеваемости в регионе превысил эпидемический порог на 7,7 %. В этот период был зарегистрирован 8371 случай, по большей части инфекцией заразились дети до 14 лет - 72 % от общего числа заболевших.

При первых признаках заболевания ОРВИ специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют омичам не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Напомним, что ранее специалисты отмечали, что эпидемия гриппа в регионе ожидается во второй половине января - начале февраля. 

Пять омичей, предположительно, заболели "гонконгским" гриппом

После Нового года Омск охватит эпидемия гриппа

r Теги  •  #грипп #ОРВИ #Рспотребнадзор #эпидемический порог
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Место отменённых маршруток в Омске заняли 30 дополнительных автобусов  •  сегодня, 12:05
У омича конфисковали пилу за вырубку 41 берёзы  •  сегодня, 11:55
Строители Борис Кардаев и Олег Золотов на двоих возвели почти 30 % жилья в Омске  •  сегодня, 11:45
В Омске на улице Сурикова брат зарезал сестру  •  сегодня, 11:15
Омич поджёг квартиру "московского буржуя"  •  сегодня, 08:21  •   2  •  
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 1
Радио Сибирь