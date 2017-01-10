Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Омской области превысила эпидемический порог

В первую неделю 2017 года в регионе зафиксировано более 8 тыс. случаев заболевания ОРВИ.

Со 2 по 8 января показатель заболеваемости в регионе превысил эпидемический порог на 7,7 %. В этот период был зарегистрирован 8371 случай, по большей части инфекцией заразились дети до 14 лет - 72 % от общего числа заболевших.

При первых признаках заболевания ОРВИ специалисты регионального управления Роспотребнадзора рекомендуют омичам не заниматься самолечением и обратиться к врачу.

Напомним, что ранее специалисты отмечали, что эпидемия гриппа в регионе ожидается во второй половине января - начале февраля.