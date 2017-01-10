Эксперты рассказали, почему у омичей пропадает желание работать

Согласно опросу сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, снижению мотивации у омичей больше всего способствует низкая заработная плата. Её отметили 57 % участников опроса. 46 % уверены, что у них опускаются руки из-за несогласованности работы между подразделениями и сотрудниками компании, а каждого третьего демотивирует неиспользование их потенциала компанией.

- Примерно столько же пожаловались, что их руководитель снижает желание работать. И лишь 5 % респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает, - говорится в сообщении компании.

Среди факторов, отвлекающих от работы в течение дня, сотрудники компаний выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения, разговоры и болтовня, а также социальные сети и даже погода за окном. И только 16 % отметили, что их от работы ничего не отвлекает. При этом больше половины респондентов (58 %) согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы.