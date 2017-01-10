Телеканал "Продвижение" первым из российских эфирных каналов покажет сериал "Закрытая школа" в формате Full HD

В новом телевизионном сезоне 2017 года дирекция телеканала делает ставку не только на интересный для зрителя, но и технически качественный контент по всей сетке вещания.

"Закрытая школа" на канале "Продвижение" выйдет в рамках слота "Российский сериал в 20:30" и будет транслироваться ежедневно с понедельника по четверг - по две серии подряд. Премьера состоялась вчера, 9 января. В течение ближайших месяцев в режиме нон-стоп на "Продвижении" будут показаны все четыре сезона (134 эпизода) телесериала.

"Закрытая школа" - российский телесериал в жанре мистического триллера с элементом драмы и боевика, снятый компанией "Амедиа". Является адаптацией испанского сериала "Чёрная лагуна" (исп. El internado. Laguna Negra). Обладатель российской кинопремии "Капля 2011, 2012", премии "ТЭФИ 2011", премии Kids' Choice Awards 2014 телеканала Nickelodeon, а также наград, учреждённых газетой "Комсомольская правда" и радиостанцией "Эхо Москвы".

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях (трёх спутниковых, одной локальной), доступен на территории России в пакете спутникового телевидения "Телекарта" и в сетях кабельных операторов. Победитель XV Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион" в номинации "Телевизионный дизайн".