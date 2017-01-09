Риелтора - мошенницу из Омска отправили в колонию на 4 года

Сегодня, 9 декабря Кировский районный суд постановил, что глава агентства недвижимости «Пентхаус-Риэлт» Марина Аветисян виновна в фиктивной продаже семи квартир. С апреля по декабрь 2014 года она получила 5,3 миллиона рублей с нескольких клиентов, однако в дальнейшем не выполнила обязательства, которые были прописаны в договоре.

"В суде установлено, что Аветисян, возглавляя агентство недвижимости "ПЕНТХАУС-РИЭЛТ", вводила граждан в заблуждение относительно возможности оказания помощи в приобретении квартир в городе Омске", - сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Женщина признана виновной по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере». За свое преступление Аветисян отправится в колонию на 4 года.