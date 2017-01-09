Риелтора - мошенницу из Омска отправили в колонию на 4 года
Общество  •   9 января 2017, 22:20, последнее обновление 9 января 2017, 22:28  •  печать

Риелтора - мошенницу из Омска отправили в колонию на 4 года

Автор: Роман Зубрилов

Женщина оказалось виновна в мошенничестве в особо крупном размере.

Сегодня, 9 декабря Кировский районный суд постановил, что глава агентства недвижимости «Пентхаус-Риэлт» Марина Аветисян виновна в фиктивной продаже семи квартир. С апреля по декабрь 2014 года она получила 5,3 миллиона рублей с нескольких клиентов, однако в дальнейшем не выполнила обязательства, которые были прописаны в договоре.

"В суде установлено, что Аветисян, возглавляя агентство недвижимости "ПЕНТХАУС-РИЭЛТ", вводила граждан в заблуждение относительно возможности оказания помощи в приобретении квартир в городе Омске", -  сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Женщина признана виновной по статье «Мошенничество в крупном и особо крупном размере». За свое преступление Аветисян отправится в колонию на 4 года. 

r Теги  •  #колония общего режима #мошенница #риелторы
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