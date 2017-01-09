В новогодние каникулы нагрузка на скорую помощь выросла в полтора раза
Общество  •   9 января 2017, 16:02  •  печать

В новогодние каникулы нагрузка на скорую помощь выросла в полтора раза

Автор: Екатерина Криль

В течение праздничной недели омичи вызывали врачей около 14 тысяч раз.

За время новогодних и рождественских праздников число вызовов бригад скорой медицинской помощи резко выросло. В среднем в первые дни января регистрировалось до 1520 вызовов в сутки, при этом в обычном режиме их число не превышает 1000-1100 вызовов. На период праздников служба скорой помощи была усилена пятью дополнительными бригадами. Всего с начала года в скорую помощь поступило около 14 тысяч обращений.

Специалисты областного Минздрава отмечают, что участились звонки в скорую по поводу повышения температуры у взрослых. При этом время ожидания врачей по экстренным вызовам увеличивается. В связи с этим омичам, подхватившим ОРЗ, советуют самостоятельно обращаться в поликлинику по месту жительства, где им назначат комплексное лечение.

Спасатели рассказали, сколько омичей пострадало в праздничные выходные

r Теги  •  #новый год #ОРЗ #скорая помощь
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