Спасатели рассказали, сколько омичей пострадало в праздничные выходные
Общество  •   9 января 2017, 12:25, последнее обновление 9 января 2017, 12:25  •  печать

Спасатели рассказали, сколько омичей пострадало в праздничные выходные

Автор: Варвара Козловская

ЧП и крупных пожаров в регионе в дни новогодних каникул зарегистрировано не было.

Как рассказали в мэрии Омска, новогодние праздники в городе прошли без чрезвычайных происшествий. Всего с начала января 2017 года на территории Омска было зарегистрировано 20 пожаров - это бытовые возгорания в жилых домах.

Основными причинами возникновения пожаров явились нарушения при эксплуатации бытовых печей и неосторожное обращение с огнём. Подразделениями Омской пожарной охраны были спасены 33 человека и эвакуированы из опасных зон 80 граждан, кроме того, сотрудники МЧС России не допустили распространения огня и спасли шесть единиц техники. По данным медицинских учреждений, из-за нарушений правил эксплуатации пиротехнических изделий в Омске пострадало 11 человек.

Отметим, что оперативные службы области и города будут работать в режиме повышенной готовности до 15 января.

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r Теги  •  #новый год #пожар #пострадавшие #происшествие
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