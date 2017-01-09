Сегодня Омск прощается с Юрием Глебовым
Общество  •   9 января 2017, 10:15, последнее обновление 9 января 2017, 11:25  •  печать

Сегодня Омск прощается с Юрием Глебовым

Автор: Екатерина Криль

В городе проходит церемония прощания с "советским мэром" Юрием Глебовым.

Прощание проходит в Концертном зале Омской филармонии. Церемония продлится с 10:00 до 13:00. Известно, что тело Глебова будет кремировано в Новосибирске, после чего его похоронят на Старо-Северном кладбище Омска.

Юрий Глебов скончался 6 января на 87 году жизни. Руководитель был избран секретарём Омского горкома КПСС осенью 1981 года, а в 1982 году - председателем исполкома городского совета народных депутатов. При Глебове в Омске появились городской Дворец пионеров и школьников, автовокзал, парк "Зелёный остров" и другие крупные объекты. В 1991 году Юрий Глебов ушёл в строительный бизнес. В 1996 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Омска.

Скончался "советский мэр" Омска Юрий Глебов

r Теги  •  #Юрий Глебов
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