Сегодня Омск прощается с Юрием Глебовым

Прощание проходит в Концертном зале Омской филармонии. Церемония продлится с 10:00 до 13:00. Известно, что тело Глебова будет кремировано в Новосибирске, после чего его похоронят на Старо-Северном кладбище Омска.

Юрий Глебов скончался 6 января на 87 году жизни. Руководитель был избран секретарём Омского горкома КПСС осенью 1981 года, а в 1982 году - председателем исполкома городского совета народных депутатов. При Глебове в Омске появились городской Дворец пионеров и школьников, автовокзал, парк "Зелёный остров" и другие крупные объекты. В 1991 году Юрий Глебов ушёл в строительный бизнес. В 1996 году ему было присвоено звание Почётного гражданина Омска.