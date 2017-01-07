Отменённые маршрутки продолжают курсировать по Омску
Общество  •   7 января 2017, 14:49, последнее обновление 7 января 2017, 16:41  •  печать

Отменённые маршрутки продолжают курсировать по Омску

Автор: Екатерина Криль

По маршрутам, закрытым мэрией с 1 января, по-прежнему двигается общественный транспорт.

С началом 2017 года из транспортной сети Омска исчезли 27 нерегулируемых маршрутов. Соответствующее решение было принято администрацией города прошлым летом. Однако сами перевозчики не спешат заканчивать свою работу.

На дорогах сейчас можно увидеть сразу несколько популярных маршруток, вошедших в число отменённых. К примеру, по городу регулярно курсируют популярные у жителей городка Нефтяников №№ 69, 205, 215 и 322. Эти маршруты тянутся через несколько округов, и они удобны тем, что пассажиры могут добраться с одного конца города в другой без пересадок. Кроме того, на дорогах можно встретить несколько других закрытых маршрутов.

Масштабное сокращение нерегулируемых маршрутов - это первый этап реформирования системы общественного транспорта Омска. Департамент транспорта горадминистрации ставит целью снижение себестоимости пассажироперевозок, формирование новой транспортной схемы города и повышение качества услуг транспортников. По словам главы дептранспорта Алексея Мартыненко, принимаемые меры позволят сохранить стоимость проезда в автобусах на уровне 22 рублей до конца года.

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r Теги  •  #маршрутки #общественный транспорт #отмена маршрута
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Комментарии

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Rec rec  •  7 января 2017, 15:37

Пока есть спрос у населения никакие запреты не изменят ситуацию. Тем более, как мне кажется, это всего лишь банальное распределение рынка перевозок между "своими" и "чужими".

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Юля Пучкова  •  7 января 2017, 17:38

Скорее всего так и есть, идет самый банальный передел. Ведь отменить маршруты, которые пользуются спросом, назвать заботой о людях очень сложно.

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