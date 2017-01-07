В Омск идёт похолодание до -30 градусов
Общество  •   7 января 2017, 12:29, последнее обновление 7 января 2017, 12:39  •  печать

В Омск идёт похолодание до -30 градусов

Автор: Екатерина Криль

Первые будние дни 2017 года принесут омичам понижение температуры воздуха.

Сегодня в Омске достаточно тепло, утром в некоторых районах города прошёл краткий, но обильный снег. Завтра, 8 января, также пройдёт небольшой снег, днём ожидается -6...-11°C.

По данным Обь-Иртышского УГМС, понижение температуры воздуха произойдёт к концу первой декады января. В понедельник, 9 января, днём столбик термометра опустится -16...-21°C, местами по области возможно -24...-29°C. Во вторник днём будет уже -24°C, а ночью ожидается похолодание до -33°C.

Впрочем, уже на следующий день, в среду, столбик термометра потянется вверх. К концу рабочей недели дневная температура воздуха составит около -15 градусов.

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r Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода
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Комментарии

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Tanya Ann  •  7 января 2017, 18:35

Как жаль, что похолодание уже на рабочей неделе. Лучше бы в новогодние каникулы. Надо заранее машину готовить к таким морозам.

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