В Омск идёт похолодание до -30 градусов

Сегодня в Омске достаточно тепло, утром в некоторых районах города прошёл краткий, но обильный снег. Завтра, 8 января, также пройдёт небольшой снег, днём ожидается -6...-11°C.

По данным Обь-Иртышского УГМС, понижение температуры воздуха произойдёт к концу первой декады января. В понедельник, 9 января, днём столбик термометра опустится -16...-21°C, местами по области возможно -24...-29°C. Во вторник днём будет уже -24°C, а ночью ожидается похолодание до -33°C.

Впрочем, уже на следующий день, в среду, столбик термометра потянется вверх. К концу рабочей недели дневная температура воздуха составит около -15 градусов.