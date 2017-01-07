Скончался "советский мэр" Омска Юрий Глебов

Бывший секретарь Омского горкома КПСС Юрий Глебов скончался на 87 году жизни.

Сегодня, 6 января, ушёл из жизни экс-руководитель Омска Юрий Глебов. Нынешний мэр города Вячеслав Двораковский и председатель Горсовета Галина Горст выразили соболезнования в связи с кончиной своего коллеги.

- Вся жизнь Юрия Яковлевича Глебова была посвящена служению Омску и омичам, - говорится в их сообщении, которое представила пресс-служба администрации города. - Он долгие годы работал в строительной отрасли, где прошел практически все ступени карьерной лестницы от рядового инженера до руководителя крупнейшего в регионе строительного треста. Принимал участие в возведении крупнейших объектов промышленной и социальной инфраструктуры города – предприятий нефтехимической отрасли, жилья, детских садов, школ, объектов культуры и т.д.

Под руководством Юрия Глебова в Омске появились городской Дворец пионеров и школьников, дома быта, автовокзал, зоны отдыха "Зеленый остров". За заслуги перед городом в 1996 году Юрий Глебов был удостоен звания почётного гражданина Омска.

Юрий Яковлевич Глебов родился 23 апреля 1930 года в селе Плахино Колосовского района Омской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, а затем устроился работать ассистентом кафедры организации гидромелиоративных работ.

Осенью 1981 года избран секретарем Омского горкома КПСС, в 1982 году - председателем исполкома городского совета народных депутатов.

В 1991 году стал генеральным директором, президентом акционерного общества "Омский торговый дом". Также возглавлял производственно-коммерческую фирму "Престиж".

Долгое время состоял в коллегии при мэре Омска, руководил топонимической комиссией города. Многое делал для возрождения исторических памятников.

Редакция "Омск Здесь" выразжает соболезования родным и близким Юрия Глебова.