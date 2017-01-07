Скончался "советский мэр" Омска Юрий Глебов
Общество  •   6 января 2017, 16:14, последнее обновление 6 января 2017, 17:54  •  печать

Скончался "советский мэр" Омска Юрий Глебов

Автор: Артем Кримин

Бывший секретарь Омского горкома КПСС Юрий Глебов скончался на 87 году жизни. 

Сегодня, 6 января, ушёл из жизни экс-руководитель Омска  Юрий Глебов. Нынешний мэр города Вячеслав Двораковский и председатель Горсовета Галина Горст выразили соболезнования в связи с кончиной своего коллеги.

- Вся жизнь Юрия Яковлевича Глебова была посвящена служению Омску и омичам, - говорится в их сообщении, которое представила пресс-служба администрации города. - Он долгие годы работал в строительной отрасли, где прошел практически все ступени карьерной лестницы от рядового инженера до руководителя крупнейшего в регионе строительного треста. Принимал участие в возведении крупнейших объектов промышленной и социальной инфраструктуры города – предприятий нефтехимической отрасли, жилья, детских садов, школ, объектов культуры и т.д. 

Под руководством Юрия Глебова в Омске появились городской Дворец пионеров и школьников, дома быта, автовокзал, зоны отдыха "Зеленый остров". За заслуги перед городом в 1996 году Юрий Глебов был удостоен звания почётного гражданина Омска.

Юрий Яковлевич Глебов родился 23 апреля 1930 года в селе Плахино Колосовского района Омской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт, а затем  устроился работать ассистентом кафедры организации гидромелиоративных работ.

Осенью 1981 года избран секретарем Омского горкома КПСС, в 1982 году - председателем исполкома городского совета народных депутатов.

В 1991 году стал генеральным директором, президентом акционерного общества "Омский торговый дом". Также возглавлял производственно-коммерческую фирму "Престиж". 

Долгое время состоял в коллегии при мэре Омска, руководил топонимической комиссией города. Многое делал для возрождения исторических памятников.

Редакция "Омск Здесь" выразжает соболезования родным и близким Юрия Глебова. 

r Теги  •  #соболезнования #Юрий Глебов
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Комментарии

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Владимир Семенов  •  6 января 2017, 21:41

Уходят люди, вмести с ними целые эпохи. Хорошо, что нынешние руководители почтили память своего предшественника.

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