В Омске Дед Мороз стал водителем маршрутки

Шофёр одной из омских маршруток возит горожан по улицам в костюме главного зимнего волшебника. Необычного водителя можно встретить в микроавтобусе, который передвигается по маршруту №399.

Фотография маршрутчика в костюме Деда Мороза появилась в популярном омском паблике Regik55, созданном в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях омичи удивляются тому, что водитель решился облачиться в такую одежду, ведь в шубе за рулём ему наверняка очень жарко.

Отметим, что и в других городах водители стараются создать людям праздничное настроение, наряжаясь в костюмы символов Нового года. Так, в Казани шофёр автобуса, передвигающегося по маршруту №55, тоже надел шубу Деда Мороза, а кондуктор облачилась в костюм снегурочки.