В Омске Дед Мороз стал водителем маршрутки
Общество  •   6 января 2017, 08:40, последнее обновление 6 января 2017, 08:40  •  печать

В Омске Дед Мороз стал водителем маршрутки

Автор: Артем Кримин

Необычного водителя маршрутного такси увидели горожане на омских дорогах. 

Шофёр одной из омских маршруток возит горожан по улицам в костюме главного зимнего волшебника. Необычного водителя можно встретить в микроавтобусе, который передвигается по маршруту №399.

Фотография маршрутчика в костюме Деда Мороза появилась в популярном омском паблике Regik55, созданном в социальной сети "ВКонтакте". В комментариях омичи удивляются тому, что водитель решился облачиться в такую одежду, ведь в шубе за рулём ему наверняка очень жарко.

 

Отметим, что и в других городах водители стараются создать людям праздничное настроение, наряжаясь в костюмы символов Нового года. Так, в Казани шофёр автобуса, передвигающегося по маршруту №55, тоже надел шубу Деда Мороза, а кондуктор облачилась в костюм снегурочки. 

На омских улицах появился Дед Мороз-байкер

r Теги  •  #водитель #Дед Мороз #маршрутка
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Комментарии

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Ольга Смирнова  •  6 января 2017, 09:18

Классная идея. Я бы тоже с удовольствием прокатилась на такой маршрутке с водителем Дедом Морозом.

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