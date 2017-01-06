Омск глазами знаменитостей. Как наш город удивлял звёзд в 2016 году

Для большинства знаменитостей первые впечатления от Омска были связаны с прелестями омских дорог. Они могли оценить их уже на пути с вокзала или аэропорта в сторону гостиницы. Конечно, постепенно ситуация менялась в лучшую сторону, многие дороги были отремонтированы и метровые ямы кажутся кошмарным сном. Но некоторые звёзды посетили Омск в апофеоз дорожной разрухи. Среди них оказался и солист группы "Звери" Роман Билык.
«Дороги - жуть, и я сразу после поезда лёг спать, чтобы забыть их. И утро такое не доброе. Это, знаете, как последствия увиденного после двух выпитых бутылок водки. Я, конечно, был в Омске уже, но, наверное, это была зима, потому что я такого не помню», - вспоминает музыкант.
Несмотря на такие неприятные эпизоды, Омск подарил большинству приезжавших знаменитостей позитивные эмоции. Гостеприимство омичей, а, может быть и сам наш город подпитывали их положительной энергетикой. Так для певицы Веры Брежневой посещение Омска началось с медитации в сугробе у гостиницы "Маяк". Снимком певица поделилась в своём Instagram. Фото набрало почти 200 тысяч "лайков" и стало одним из самых популярных снимков на её страничке.
Серией фотографий с набережной Оми делилась в своём Instagram телеведущая Ольга Бузова. Она восторгалась красотой слияния двух рек и хорошей погодой.
А вот Леонида Агутина больше всего впечатлили омские деревья. В Омск Леонид приехал вместе со своей супругой Анжеликой Варум для выступления на закрытом мероприятии. Что ещё удивило звёздную пару – читайте в нашей новости.
На День города большой концерт на Иртышской набережной дал певец, лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня Года" Митя Фомин. А перед выступлением певец успел пробежаться по центру города и стать гостем эфира на "Радио Сибирь", где его подкараулили несколько фанаток с подарком. Своими впечатлениями от Омска музыкант поделился с нами в интервью.
Летом в наш город прилетела топ-модель Влада Рослякова. Девушка родилась и выросла в Омске, но сейчас живёт и работает в Нью-Йорке. В нашем городе живут родственники и друзья Влады, поэтому она иногда прилетает сюда в гости. Во время летнего посещения топ-модель прогулялась по Любинскому проспекту и пробежала одну из дистанций Сибирского международного марафона.
Осенью в Омске выступил один из самых известных российских рэпперов Oxxxymiron. Все билеты на концерт были раскуплены, и певец остался очень доволен посещением Омска. "Это было фантастически круто", - написал Oxxxymiron в своём аккаунте в Twitter. Также музыкант выложил свою фотографию в футболке с надписью Omsk.
October 20, 2016
В этом году омичи могли встретить на улицах города известного футболиста Альберта Риеру. Дело в том, что спортсмен женат на омичке и иногда приезжает в наш город в гости к семье жены. Также Альберт внимательно следит за успехами омского "Авангарда" и старается посещать матчи клуба.
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