Омск глазами знаменитостей. Как наш город удивлял звёзд в 2016 году

В 2016 Омск посетили многие знаменитости. Кто-то приезжал к нам с гастролями, кто-то, чтобы отдохнуть. В нашем обзоре мы расскажем вам, какие впечатления остались от Омска у звёзд шоу-бизнеса.

Для большинства знаменитостей первые впечатления от Омска были связаны с прелестями омских дорог. Они могли оценить их уже на пути с вокзала или аэропорта в сторону гостиницы. Конечно, постепенно ситуация менялась в лучшую сторону, многие дороги были отремонтированы и метровые ямы кажутся кошмарным сном. Но некоторые звёзды посетили Омск в апофеоз дорожной разрухи. Среди них оказался и солист группы "Звери" Роман Билык.

«Дороги - жуть, и я сразу после поезда лёг спать, чтобы забыть их. И утро такое не доброе. Это, знаете, как последствия увиденного после двух выпитых бутылок водки. Я, конечно, был в Омске уже, но, наверное, это была зима, потому что я такого не помню», - вспоминает музыкант.

Несмотря на такие неприятные эпизоды, Омск подарил большинству приезжавших знаменитостей позитивные эмоции. Гостеприимство омичей, а, может быть и сам наш город подпитывали их положительной энергетикой. Так для певицы Веры Брежневой посещение Омска началось с медитации в сугробе у гостиницы "Маяк". Снимком певица поделилась в своём Instagram. Фото набрало почти 200 тысяч "лайков" и стало одним из самых популярных снимков на её страничке.

Серией фотографий с набережной Оми делилась в своём Instagram телеведущая Ольга Бузова. Она восторгалась красотой слияния двух рек и хорошей погодой.

Омск, доброе утро 🙌🏻🌅🌅🌅 #кайф#погородам#постранам#workhardplayhard#ялюблюсвоюработу#ольгабузова#buzova#girl Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Апр 23 2016 в 7:43 PDT

А вот Леонида Агутина больше всего впечатлили омские деревья. В Омск Леонид приехал вместе со своей супругой Анжеликой Варум для выступления на закрытом мероприятии. Что ещё удивило звёздную пару – читайте в нашей новости.

Омск. Центр города. Фото опубликовано Леонид Агутин (@agutinleonid) Авг 24 2016 в 8:54 PDT

На День города большой концерт на Иртышской набережной дал певец, лауреат премии "Золотой граммофон" и фестиваля "Песня Года" Митя Фомин. А перед выступлением певец успел пробежаться по центру города и стать гостем эфира на "Радио Сибирь", где его подкараулили несколько фанаток с подарком. Своими впечатлениями от Омска музыкант поделился с нами в интервью.

Моя омская #фангруппа подарила мне майку и солнечный плакат-коллаж #следуйзасолнцем!#омск2016#омск300 Фото опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent) Авг 6 2016 в 4:33 PDT

Летом в наш город прилетела топ-модель Влада Рослякова. Девушка родилась и выросла в Омске, но сейчас живёт и работает в Нью-Йорке. В нашем городе живут родственники и друзья Влады, поэтому она иногда прилетает сюда в гости. Во время летнего посещения топ-модель прогулялась по Любинскому проспекту и пробежала одну из дистанций Сибирского международного марафона.

Бежим? 😜 правда я периодически буду идти эти 5 км 😂✌️ на первое место не претендую! #сибирскиймеждународныймарафон #300летомску Фото опубликовано Vlada Roslyakova (@vladaroslyakova) Авг 6 2016 в 7:17 PDT

Осенью в Омске выступил один из самых известных российских рэпперов Oxxxymiron. Все билеты на концерт были раскуплены, и певец остался очень доволен посещением Омска. "Это было фантастически круто", - написал Oxxxymiron в своём аккаунте в Twitter. Также музыкант выложил свою фотографию в футболке с надписью Omsk.

В этом году омичи могли встретить на улицах города известного футболиста Альберта Риеру. Дело в том, что спортсмен женат на омичке и иногда приезжает в наш город в гости к семье жены. Также Альберт внимательно следит за успехами омского "Авангарда" и старается посещать матчи клуба.