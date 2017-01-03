В омских лесах в новогодние праздники для диких животных открыли «столовые»

В период новогодних праздников егеря начали подкормку диких животных. В зоологических заказниках Омской области организовано около ста кормушек и подкормочных площадок.

Нынешняя зима оказалась сложной для диких животных. Из-за частых перепадов температур на поверхности снега образовывалась плотная корка, которую животные пробить не в состоянии. Чтобы помочь обитателям леса, егеря и инспекторы Управления по охране животного мира регионального минприроды заранее заготавливают кормовые веники, сено, зерно, соль-лизунец, порубочные остатки деревьев. С декабря началась выкладка кормов в кормушки и на подкормочные площадки.

Обитатели особо охраняемых природных территорий Омской области не останутся без угощенья и в новогодние праздники. В зоологических заказниках создано более 70 кормушек, 26 подкормочных площадок, 48 солонцов. Для косуль и лосей сделаны высокие кормушки, а для кабанов корм размещается прямо на земле на специальных площадках. Кроме копытных лесные «столовые» посещают зайцы, куропатки, тетерева. Чтобы животные могли добраться до кормовых площадок, к ним протаптываются дорожки, с помощью снегоходов устраиваются зимние стоянки с укрытиями для копытных.

Зимняя подкормка позволяет сохранять численность диких животных на территории зоологических заповедников. Расширяется ареал обитания лесного зверья. За последние пять лет благодаря целенаправленной биотехнической работе численность копытных животных в Омской области увеличилась в два с половиной раза.