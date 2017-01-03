В Омске погиб водитель иномарки, столкнувшейся на «встречке» с пассажирским автобусом

Омскими полицейскими начата проверка по факту ДТП, в результате которого погиб 21-лений водитель. По предварительной информации, молодой человек выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «ЛИАЗ».

Сегодня рано утром на ул. Кирова произошло ДТП, в результате которого погиб 21-летний водитель автомобиля Nissan Sunny. Предварительно известно, что он двигался по ул. Кирова и на пересечении с ул. 28-я Рабочая выехал на «встречку» прямо под колеса пассажирскому автобусу «ЛИАЗ». Автобус следовал по маршруту № 47.

Водитель легковушки скончался на месте еще до приезда скорой помощи. В момент аварии в салоне автобуса находились четыре пассажира, никто из них не пострадал.

Предварительных причин случившегося пока не называется. Но в соцсетях омичи активно обсуждают утреннее ДТП, выдвигая свои версии. В частности, пользователи, видевшие аварию, считают, что автомобиль выполнял поворот и не предоставил преимущество автобусу.