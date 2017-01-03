Под Омском начался слет активистов Российского движения школьников
Общество  •   2 января 2017, 18:19, последнее обновление 2 января 2017, 18:20  •  печать

Под Омском начался слет активистов Российского движения школьников

Автор: Александр Арефьев

В оздоровительном лагере "Лесная поляна" в Таврическом районе Омской области начался слет активистов Российского движения школьников.

По информации пресс-службы правительства Омской области, участниками слета стали школьники, которые в этом году вступили в движение. "Во время профильной смены школьники разрабатывают и защищают собственные проекты, организовывают и проводят тематические мероприятия. Ежедневные мастер-классы, тренинги, игры и творческие дела делают смену насыщенной и яркой", - рассказали в пресс-службе. Указ о создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" президент России Владимир Путин подписал осенью 2015 года. Как отмечается в документе, целью учреждения новой организации является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". В Омской области пилотными школами движения стали 10 образовательных учреждений. С 1 сентября 2016 года запущен процесс создания ячеек регионального отделения Российского движения школьников во всех образовательных организациях региона.

r Теги  •  #омские школьники
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