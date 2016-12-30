Омские полицейские раскрыли дело о краже подарков у Деда Мороза
Общество  •  30 декабря 2016, 22:05, последнее обновление 30 декабря 2016, 22:22  •  печать

Омские полицейские раскрыли дело о краже подарков у Деда Мороза

Автор: Антон Маликов

Сотрудники УМВД креативно поздравили омичей с наступающим Новым годом в рамках видеопроекта "Свой формат". 

Необычное поздравление от омской полиции появилось на видеохостинге  YouTube. Напомним, там старший лейтенант внутренней службы Алёна Украинская запустила проект "Свой формат", в котором пользователям предлагают посмотреть без цензуры на то, как проходят будни омских полицейских.

В последнем в этом году выпуске сотрудники органов внутренних дел решили креативно поздравить омичей с Новым годом. Стражи порядка разыграли целый спектакль: некий мужчина, который плохо себя вёл весь год, украл у Деда Мороза мешок с подарками, и полицейским предстояло найти вора. Долго искать не пришлось - мужчина был задержан в парке 30-летия ВЛКСМ на выходе из ледового лабиринта. На допросе у дознавателя он признался, что боялся не получить в этом году от зимнего волшебника подарок, поэтому и решил совершить преступление.

Но всё закончилось хорошо. Дед Мороз напомнил нерадивому грабителю, что тот совершил немало добрых дел в 2016 году: убрался на детской площадке, вернул владельцу найденный на улице сотовый телефон и помог малышу, который потерялся, вернуться домой. В итоге зимний волшебник простил вора, и уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. 

Омская полиция запустила реалити-шоу на YouTube

r Теги  •  #Дед Мороз #новый год #поздравление #полиция #УМВД
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