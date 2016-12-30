СК: "Говорить о том, что мы раскрыли убийство Берга, преждевременно"

Сегодня, 30 декабря, омские СМИ рассказали о том, что сотрудники омского СУ СК раскрыли одно из самых громких убийств. Сообщается, что следователи готовы назвать имя преступника уже после новогодних праздников. Однако в следственном управлении СК корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что пока говорить раскрытии дела преждевременно.

- СМИ неправильно подали новость, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Да, мы знаем, куда идти, какая-то ясность появилась, но говорить о том, что преступление было раскрыто, преждевременно. Говорить об этом можно будет только тогда, когда у нас будет задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, либо будет предъявлено обвинение. У нас таких лиц сейчас нет. <…> Да, мы догадываемся, кто совершил преступление. В любом преступлении есть несколько версий, определённый круг заподозренных лиц, мы отрабатываем каждую. Сейчас одна из версий просто стала приоритетной. Но мы не заявляем о том, что преступление раскрыто.

Напомним, директор компании "Омскстрой-2001" был убит в октябре 2015 года. Следователи обнаружили его тело в лесополосе на окраине города.

Компания "Омстрой-2001", которую Берг возглавлял до 2009 года, известна долгами перед дольщиками домов на ул. Малиновского. На самого Берга было заведено семь уголовных дел по следующим статьям: невыплата заработной платы, незаконное получение кредита, хищение чужого имущества в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, неисполнение решения суда отмывание денежных средств. В совокупности за три года от действий означенного Берга пострадали 442 человека, которые участвовали в долевом строительстве 11 многоквартирных домов, расположенных в Омске, Калачинске и Кормиловке. Уголовные дела, объединённые в одно судопроизводство, были переданы в Куйбышевский райсуд зимой 2012 года.