СК: "Говорить о том, что мы раскрыли убийство Берга, преждевременно"
Общество  •  30 декабря 2016, 16:01, последнее обновление 30 декабря 2016, 16:21  •  печать

СК: "Говорить о том, что мы раскрыли убийство Берга, преждевременно"

Автор: Антон Маликов

Одна из версий в деле об убийстве Виктора Берга, которую отрабатывали сотрудники СУ СК России по Омской области, стала приоритетной. 

Сегодня, 30 декабря, омские СМИ рассказали о том, что сотрудники омского СУ СК раскрыли одно из самых громких убийств. Сообщается, что следователи готовы назвать имя преступника уже после новогодних праздников. Однако в следственном управлении СК корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что пока говорить раскрытии дела преждевременно.  

- СМИ неправильно подали новость, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - Да, мы знаем, куда идти, какая-то ясность появилась, но говорить о том, что преступление было раскрыто, преждевременно. Говорить об этом можно будет только тогда, когда у нас будет задержано лицо, подозреваемое в совершении преступления, либо будет предъявлено обвинение. У нас таких лиц сейчас нет. <…> Да, мы догадываемся, кто совершил преступление. В любом преступлении есть несколько версий, определённый круг заподозренных лиц, мы отрабатываем каждую. Сейчас одна из версий просто стала приоритетной. Но мы не заявляем о том, что преступление раскрыто.

Напомним, директор компании "Омскстрой-2001" был убит в октябре 2015 года. Следователи обнаружили его тело в лесополосе на окраине города.

Компания "Омстрой-2001", которую Берг возглавлял до 2009 года, известна долгами перед дольщиками домов на ул. Малиновского. На самого Берга было заведено семь уголовных дел по следующим статьям: невыплата заработной платы, незаконное получение кредита, хищение чужого имущества в особо крупном размере, преднамеренное банкротство, злоупотребление полномочиями, неисполнение решения суда отмывание денежных средств. В совокупности за три года от действий означенного Берга пострадали 442 человека, которые участвовали в долевом строительстве 11 многоквартирных домов, расположенных в Омске, Калачинске и Кормиловке. Уголовные дела, объединённые в одно судопроизводство, были переданы в Куйбышевский райсуд зимой 2012 года.

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r Теги  •  #Виктор Берг #Лариса Болдинова #убийство
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