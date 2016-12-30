В Омске перекроют центр города из-за Рождественского полумарафона

7 января 2017 года с 7:00 до 17:00 на нескольких дорогах Омска будет перекрыто движение для всех видов транспорта. Это произойдет из-за проведения в городе 26-го Рождественского полумарафона.

Как сообщает департамент общественной безопасности мэрии, с 07:00 до 17:00 перекроют Соборную площадь и Банковский переулок (на участке от улицы Певцова до Соборной площади).

Также с 12:00 до 16:00 для движения станут недоступны: улица Ивана Алексеева, набережная Тухачевского (на участке от улицы Интернациональной до Юбилейного моста), улица Таубе (на участке от набережной Тухачевского до улицы Партизанской), улица Партизанская (на участке от улицы Таубе до улицы Ленина), улица Спартаковская, улица Победы (на участке от улицы Достоевского до улицы Таубе), улица Тарская (на участке от улицы Спартаковской до улицы Ленина) и улица Ленина (на участке от Соборной площади до площади Победы).

В департаменте транспорта администрации города отметили, что из-за проведения Рождественского полумарафона изменится также движение пассажирского транспорта. Автобус №73 "посёлок Чкаловский — улица Стрельникова" и маршрут № 73Н "посёлок Чкаловский — улица Стрельникова" с улицы Красный Путь поедет по улице Интернациональной и улице Ленина, а далее – по утвержденной схеме.

Маршрутка №500 "ООО "Лента" — ДСК-2" и № 503 "СТЦ "МЕГА" — микрорайон "Загородный" с улицы Красный Путь отправится по улице Интернациональной и улице Герцена, развернётся у площади Победы и поедет по обычному маршруту.

Кроме того, для водителей на дорогах установят временные дорожные знаки.