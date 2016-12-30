В Омске вынесли приговор преступникам, которые удерживали мужчину в погребе

Двое мужчин пригласили своего знакомого в гости, а затем ограбили его и заперли в погребе.

Первомайский районный суд вынес приговор 34-летнему Алексею Гнедину и 20-летнему Ивану Апарину. Их признали виновными в грабеже, совершенном с применением насилия, и незаконном лишении человека свободы.

Как установил суд, в марте 2016 года Гнедин и Апарин похитили у своего знакомого золотое кольцо, верхнюю одежду и мобильный телефон, а затем заперли его в погребе дома, который находится на улице 5-й Северной. Там мужчина просидел около пяти часов, но смог сбежать и обратиться в правоохранительные органы.

- Вину в совершении преступления Гнедин и Апарин признали частично, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Часть похищенного ими имущество сотрудники полиции изъяли и вернули потерпевшему. Стоимость украденного золотого кольца Апарин возместил в полном объёме.

За совершение данных преступления суд назначил Алексею Гнедину наказание в виде 4 лет 2 месяцев, Апарину - 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.