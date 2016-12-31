Куда звонить в случае ЧП в новогодние праздники?

По традиции все аварийно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и экстренных служб города будут осуществлять круглосуточное дежурство в режиме повышенной готовности. Так в ОАО "Омскэлектро" можно будет дозвониться по телефонам: 32-22-15, 65-33-19, 55-05-57, 37-26-66. В филиал ОАО "МРСК Сибири"-"Омскэнерго" звонить следует по телефону горячей линии 8-800-1000-380.

ОАО "ОмскВодоканал" принимает звонки по вопросам водопровода по телефонам: 75-16-00, 73-43-11, по вопросам канализации - 75-04-00, 78-22-26. ОАО "Омскгоргаз" - 70-04-04, 97-73-77. ОАО "Омскоблгаз" - 71-38-38, 71-19-49. ООО "Плазма" (газоснабжение) - 67-22-22, 57-94-83.

В случае проблем с теплоснабжение следует звонить в ОАО "Омск РТС" (40-06-91, 41-25-00), МП "Тепловая компания" (68-05-46, 68-39-68). Управление единой дежурно-диспетчерской службы Омска принимает звонки по номеру 78-78-78.

В случае обнаружения подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами следует звонить в УФСБ России по Омской области (23-30-00) и УМВД России по городу Омску (79-22-00).

Со всех мобильных телефонов можно дозвониться в МЧС (101), полицию (102), скорую помощь (103), аварийную службу газа (104).