В Большеречье под Новый год родился сурикат
Общество  •  30 декабря 2016, 10:42, последнее обновление 30 декабря 2016, 10:45  •  печать

В Большеречье под Новый год родился сурикат

Автор: Екатерина Криль

В последние дни уходящего года в сельском зоопарке Омской области произошло пополнение.

У пары сурикатов, обитателей Большереченского зоопарка, накануне Нового года родился маленький детёныш. "Прелестный, любознательный и чудный малыш", - описывает нового "жильца" заведующая методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.

По словам сотрудницы зоопарка, новорождённый сурикат чувствует себя хорошо и постепенно крепнет.

  

Отметим, что сурикаты распространены в Южной Африке. Зверьки живут семейными группами по 20-30 особей. Несмотря на то, что сурикаты очень чувствительны к холоду, они смогли прижиться в Большереченском зоопарке.

Фото: Наталья Болотова

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r Теги  •  #Большереченский зоопарк #сурикат #фото
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Комментарии

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Сергей Неключев  •  30 декабря 2016, 10:56

Приятные новости, интересно, как его назовут, ну, в той связи, что родился под Новый год. Наверняка какое-то зимнее имя придумают.

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