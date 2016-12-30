В Большеречье под Новый год родился сурикат

У пары сурикатов, обитателей Большереченского зоопарка, накануне Нового года родился маленький детёныш. "Прелестный, любознательный и чудный малыш", - описывает нового "жильца" заведующая методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.
По словам сотрудницы зоопарка, новорождённый сурикат чувствует себя хорошо и постепенно крепнет.
Отметим, что сурикаты распространены в Южной Африке. Зверьки живут семейными группами по 20-30 особей. Несмотря на то, что сурикаты очень чувствительны к холоду, они смогли прижиться в Большереченском зоопарке.
Фото: Наталья Болотова
Приятные новости, интересно, как его назовут, ну, в той связи, что родился под Новый год. Наверняка какое-то зимнее имя придумают.