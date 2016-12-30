В Большеречье под Новый год родился сурикат

В последние дни уходящего года в сельском зоопарке Омской области произошло пополнение.

У пары сурикатов, обитателей Большереченского зоопарка, накануне Нового года родился маленький детёныш. "Прелестный, любознательный и чудный малыш", - описывает нового "жильца" заведующая методическим отделом зоопарка Наталья Болотова.

По словам сотрудницы зоопарка, новорождённый сурикат чувствует себя хорошо и постепенно крепнет.

Отметим, что сурикаты распространены в Южной Африке. Зверьки живут семейными группами по 20-30 особей. Несмотря на то, что сурикаты очень чувствительны к холоду, они смогли прижиться в Большереченском зоопарке.

Фото: Наталья Болотова