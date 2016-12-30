Омские травмпункты будут работать круглосуточно все каникулы

По данным министерства здравоохранения Омской области, в дни новогодних и рождественских каникул медицинская помощь будет оказываться омичам круглосуточно в травмпунктах по следующим адресам:
- БУЗОО "Городская поликлиника № 1", ул. К. Либкнехта, 3;
- поликлиника БУЗОО "Городская больница № 3", ул. Энергетиков, 19
- поликлиника БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2", ул. Л. Чайкиной, 7.
Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи круглосуточно работает приёмное отделение БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3" (ул. Магистральная, 31 корпус 2).
Кроме того, бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в грядущие праздники, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме.
У врачей такая работа, ведь болеют люди каждый день, а в праздники это особо актуально: то отравление, то перелом.
Тоже людям не позавидуешь. Вроде праздник, а на работе придется сидеть, хорошо еще, если без работы, так хоть ночь. вздремнуть можно будет.