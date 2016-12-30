Омские травмпункты будут работать круглосуточно все каникулы
Общество  •  30 декабря 2016, 09:56, последнее обновление 30 декабря 2016, 10:42  •  печать

Омские травмпункты будут работать круглосуточно все каникулы

Автор: Валерия Шимановская

Скорая помощь и травмпункты с 1 по 9 января будут работать 24 часа в сутки.

По данным министерства здравоохранения Омской области, в дни новогодних и рождественских каникул медицинская помощь будет оказываться омичам круглосуточно в травмпунктах по следующим адресам:

- БУЗОО "Городская поликлиника № 1", ул. К. Либкнехта, 3;

- поликлиника БУЗОО "Городская больница № 3", ул. Энергетиков, 19

- поликлиника БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2", ул. Л. Чайкиной, 7. 

Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи круглосуточно работает приёмное отделение БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3" (ул. Магистральная, 31 корпус 2).

Кроме того, бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в грядущие праздники, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме.

Новогодние праздники в городе: памятка для омичей

r Теги  •  #медицина #новый год #скорая помощь #травмпункт
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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  30 декабря 2016, 13:39

У врачей такая работа, ведь болеют люди каждый день, а в праздники это особо актуально: то отравление, то перелом.

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Сергей Неключев  •  30 декабря 2016, 10:54

Тоже людям не позавидуешь. Вроде праздник, а на работе придется сидеть, хорошо еще, если без работы, так хоть ночь. вздремнуть можно будет.

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