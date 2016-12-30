Омские травмпункты будут работать круглосуточно все каникулы

Скорая помощь и травмпункты с 1 по 9 января будут работать 24 часа в сутки.

По данным министерства здравоохранения Омской области, в дни новогодних и рождественских каникул медицинская помощь будет оказываться омичам круглосуточно в травмпунктах по следующим адресам:

- БУЗОО "Городская поликлиника № 1", ул. К. Либкнехта, 3;

- поликлиника БУЗОО "Городская больница № 3", ул. Энергетиков, 19

- поликлиника БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2", ул. Л. Чайкиной, 7.

Для детей от 0 до 17 лет, получивших травму, в случае необходимости оказания стационарной помощи круглосуточно работает приёмное отделение БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3" (ул. Магистральная, 31 корпус 2).

Кроме того, бригады скорой медицинской помощи готовы к работе в грядущие праздники, укомплектованы медикаментами и расходным материалом в полном объёме.