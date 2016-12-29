Омич голодовкой добился газификации своего дома
Общество  •  29 декабря 2016, 17:37  •  печать

Омич голодовкой добился газификации своего дома

Автор: Валерия Шимановская

Мужчина, накануне объявивший голодовку у здания правительства Омской области, добился своего.

Сергей Михайловский, старший по дому №35 по улице 21-я Амурская, требовал, чтобы в его дом наконец провели газ. Здание ввели в эксплуатацию больше года назад, и всё это время жильцы пользуются электроплитами и мультиварками. Решить проблему к Новому году обещал вице-губернатор Станислав Гребенщиков, однако 28 декабря работы так и не начались. Тогда отчаявшийся омич решился на голодовку. 

Спустя 10 часов акции и уже после того, как в эфир телеканала "Продвижение" вышел материал о Михайловском, к нему приехали министр строительства и начальник омской Госжилинспекции. Они уговорили мужчину прекратить голодовку и пригласили на приём к главе минстроя Александру Бирюкову. В его кабинете омич провёл больше пяти часов, пока в доме не начали вести работы.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20.00 на телеканале "Продвижение".

Омич начал голодовку у правительства, требуя у Гребенщикова выполнить обещание

r Теги  •  #газ #голодовка #правительство Омской области #Станислав Гребенщиков
Оптика

Комментарии

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Андрей Воловик  •  29 декабря 2016, 18:28

Это просто издевательство над простыми людьми. Людей доводят до крайностей без каких-либо причин. Прсто стыдно за позицию властей.

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Виктор Леонов  •  29 декабря 2016, 18:00

Неужели только так можно добиться от властей каких-то действий? Но ведь это неправильно!

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