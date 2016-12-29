Омич голодовкой добился газификации своего дома

Сергей Михайловский, старший по дому №35 по улице 21-я Амурская, требовал, чтобы в его дом наконец провели газ. Здание ввели в эксплуатацию больше года назад, и всё это время жильцы пользуются электроплитами и мультиварками. Решить проблему к Новому году обещал вице-губернатор Станислав Гребенщиков, однако 28 декабря работы так и не начались. Тогда отчаявшийся омич решился на голодовку.

Спустя 10 часов акции и уже после того, как в эфир телеканала "Продвижение" вышел материал о Михайловском, к нему приехали министр строительства и начальник омской Госжилинспекции. Они уговорили мужчину прекратить голодовку и пригласили на приём к главе минстроя Александру Бирюкову. В его кабинете омич провёл больше пяти часов, пока в доме не начали вести работы.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20.00 на телеканале "Продвижение".