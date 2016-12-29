12-летняя цыганка из Омска забеременела от 16-летнего парня

В 2014 году 10-летняя Лаура вышла замуж за цыгана по имени Петро. Через полтора девочка забеременела, и сотрудники органов опеки забрали её в центр социальной помощи несовершеннолетним, а в отношении "мужа" было возбуждено уголовное дело.

10-летняя девочка из Омска и 14-летний мальчик познакомились в Екатеринбурге. По словам парня, это была любовь с первого взгляда. Пара начала встречаться, вместе гулять, ходить в кино. Через две недели 14-летний Петро пришёл к своему отцу и сказал, что решил жениться. Тот пошёл договариваться с близкими Лауры о свадьбе. Пара поженилась (по цыганским законам, официальной регистрации брака не было), и через полтора года решила завести ребёнка. В конце декабря текущего года у Лауры, которой к этому времени уже исполнилось 12 лет, сильно заболел живот, и врачи впоследствии диагностировали ей 18 недель беременности. Сотрудники органов опеки узнали об этом и забрали девочку в центр социальной помощи несовершеннолетним, запретив видеться с родными.

- Лаура была так счастлива! – цитирует Life.ru её супруга. - Она всё время обнимала меня и целовала. <…> За что у меня забрали любимую жену? Я хочу вернуть её и ребёнка домой. Она мне каждый день звонит, плачет, хочет ко мне, а её держат там взаперти, не отпускают. За что с нами так?

По информации издания, СУ СК по Свердловской возбудил уголовное дело по статье 131 ч. 4 УК РФ "Половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста". Всё выясняется путём производства комплекса следственных действий.

Девочка же уверяет всех, что выходила замуж по обоюдному согласию, и любит своего супруга. Кстати, родители уже увезли его из страны, а табор, в котором жила молодая пара, уже не раз собирался на экстренные совещания, чтобы обсудить ситуацию. Взрослые цыгане настаивают, что у них традиция выходить замуж и жениться в незрелом возрасте.

Российские же врачи говорят, что создавать семью в 10-15 лет девочкам нельзя – они к этому не готовы ни психически, ни физиологически.