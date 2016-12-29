Пять омичей, предположительно, заболели "гонконгским" гриппом
Общество  •  29 декабря 2016, 15:07, последнее обновление 29 декабря 2016, 16:04  •  печать

Пять омичей, предположительно, заболели "гонконгским" гриппом

Автор: Виктория Стрельникова

В Омске официально зарегистрировано пять случаев гриппом, среди которых выявлен штамм  А(Н3N2), более известный как "гонконгский" грипп. В числе заболевших беременные женщины и дети.

На состоявшейся сегодня пресс-конференции заместителя министра здравоохранения Омской области Марины Костенко, стало известно о первых заболевших в нашем регионе гриппом А(Н3N2). Его ещё называют "гонконгским". У всех больных, в числе которых три беременные женщины, один ребёнок и один молодой человек, для исследования взяты необходмые анализы. Для более детального изучения материал направят в новосибирский НИИ "Вектор".

Женщины и ребёнок госпитализированы. Они находятся под особым контролем медиков. Пятый больной проходит амбулаторное лечение. Его состояние вызывает меньше всего опасений.

- У беременных и без того напряжённый иммунитет. К тому же от них зависит состояние плода. Поэтому ни в коем случае нельзя допускать развития осложнений, самое серьёзное из которых - пневмония, - приводит слова Марины Костенко сайт "Омск регион". - В первую очередь у заболевших гриппом страдают трахеи, бронхи. За жизнь отвечают лёгкие, через них в кровь поступает кислород. Чем выше зона поражения лёгких бактериями, тем больше страдает организм.

Стоит отметить, что медики предупреждали о возможном приходе в Сибирь этого вируса. Он опасен тем, что способен спровоцировать не просто эпидемию, а серьёзную пандемию. Первые признаки заражения больной начинает ощущать через сутки. Симптомы А(Н3N2) такие же, как и при других видах гриппа - высокая температура, сухой кашель, интоксикация, проявляющаяся тошнотой, головной болью.

Омичей предупреждают о приходе этой зимой новой разновидности гриппа

r Теги  •  #беременность #пневмония #эпидемия
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