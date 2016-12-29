После Нового года Омск охватит эпидемия гриппа
Общество  •  29 декабря 2016, 14:49, последнее обновление 29 декабря 2016, 15:45  •  печать

После Нового года Омск охватит эпидемия гриппа

Автор: Варвара Козловская

Эпидемия гриппа и ОРВИ ожидается не ранее, чем после новогодних праздников. 

Сегодня, 29 декабря, в региональном Минздраве состоялся брифинг. Поводом послужил грипп, который на прошлой неделе добрался до Омской области. Впервые в этом сезоне у пяти омичей был обнаружен вирус гриппа. Среди заболевших три беременные женщины, молодой человек и ребёнок. Состояние пациентов стабильное, их жизни ничего не угрожает. Чтобы определить штамм вируса, специалисты отправили материалы на исследование в Новосибирск.

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен уже в 42 субъектах РФ. Заболеваемость ОРВИ в Омской области ниже эпидпорога на 8,9 %, в Омске - на 6 %. Несмотря на то, что эпидемии пока нет, все больницы готовы к наплыву пациентов. При первых подозрительных симптомах омичам советуют сразу обращаться к врачу.

Может быть боль в горле, першение и кашель. И люди даже расценивают ситуацию как ангину, говорят - у меня боль в горле, ломота, слабость, высокой температуры не было. Интоксикация есть, подъём температуры будет, до каких цифр - тоже не можем говорить, - рассказала Марина Костенко, заместитель министра здравоохранения Омской области.

Как отмечают специалисты, эпидемия гриппа в регионе ожидается во второй половине января - начале февраля. 

r Теги  •  #грипп #заболеваемость #Роспотребнадзор #эпидемия
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Комментарии

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Таисия Петрова  •  29 декабря 2016, 15:27

За праздники всем витаминов поднабраться с праздничных столов, тогда и гриппу страшно будет )

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