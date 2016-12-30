Омская актриса ждёт второго ребёнка от звезды "Шерлока Холмса"

О том, что Кристина Бродская ждёт ребенка, стало заметно на премьере фильма "Викинг" 27 декабря в Москве. Некоторые гости смогли разглядеть округлившийся живот актрисы под чёрным длинным платьем.

Напомним, Кристина Бродская несколько лет назад переехала жить в Питер, где начала успешную кинокарьеру. В 2014 году к ней перебрались и её родители - бывшие ведущие актёры омской Драмы - Давид и Илона Бродские. В октябре этого года 39-летний Петренко и 25-летняя Бродская официально узаконили свои отношения. Регистрация брака состоялась в одном из калининградских ЗАГСов. Днём позже Петренко и Бродская обвенчались. В 2014 году пара впервые стала родителями - у них родилась дочь. Для Петренко она стала третьим ребёнком: у актёра уже подрастают два сына от бывшей жены - актрисы Екатерины Климовой.