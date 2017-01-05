Великолепная семёрка. Итоги самых резонансных событий года

В 2016 году мир потрясло много событий. Некоторые, как выборы президента США, освещались в СМИ на протяжении всего года. А некоторые ярко вспыхивали, приковывали к себе внимание, но потом их продолжение терялось среди других новостей. Мы решили восстановить справедливость и рассказать нашим читателям, чем закончились самые яркие происшествия и громкие скандалы этого года. При составлении этого обзора использовались сервисы "Темы года в поиске Яндекса" и "Google Тренды", которые наглядно показывают, какие темы интересовали россиян вообще и омичей в частности в 2016 году.

"Трансплантация головы человека"

Как начиналось? Вопрос пересадки головы изучается медиками уже около века. Но за это время эксперименты не шли дальше лабораторных крыс, собак и обезьян. В случае с трансплантацией головы человека возникает проблема соединения спинного мозга с головным, что очень тяжело сделать из-за большого количества нервных волокон. В начале 2016 года о планах по пересадке головы человека заявил итальянский хирург Серджио Канаверо. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых научных проблем 2016 года. На призыв Канаверо откликнулся доброволец, российский инженер Валерий Спиридонов, который прикован к инвалидной коляске из-за дистрофии мускулов.

Что сейчас? Серджио Канаверо готовится к операции вместе со своими коллегами. В ноябре он провёл пресс-конференцию, на которой заявил о почти полной готовности к пересадке головы. Он представил специальный хирургический нож, которым будет проводиться операция, и систему виртуальной реальности, которая поможет пациенту научиться пользоваться новым телом. Ожидается, что операция будет проведена в декабре 2017 года.

"Вирус Зика"

Как начиналось? Вирус Зика был открыт в 1947 году, но долгое время регистрировались лишь единичные случаи заражения. Ситуация изменилась в феврале 2016 года - тогда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку лихорадки Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной ситуацией для международного здравоохранения. Лихорадка Зика является острой инфекционной болезнью, которая передаётся человеку через тигровых комаров, а также половым путём. Заболевание может протекать без ярко выраженных симптомов, и главную опасность представляют его последствия. Заражение вирусом Зика во время беременности вызывает у ребёнка микроцефалию - врождённый дефект, который заключается в значительном уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью. У взрослых вирус может привести к развитию редкого аутоиммунного заболевания - синдрома Гийена-Барре, который характеризуется частичным параличом конечностей и мышц тела.

Что сейчас? Вирус Зика продолжает распространяться и представляет всё большую опасность для населения Северной и Южной Америки, а также для туристов, посещающих эти материки. А аерез отдыхающих этот вирус всё чаще проникает и в Россию. Вакцина находится в стадии разработки, и до появления остаётся минимум 1-2 года.

"Няня убила ребёнка в Москве"

Как начиналось? Резонансное убийство произошло 29 февраля 2016 года в Москве. Няня Гюльчехра Бобокулова убила свою четырёхлетнюю воспитанницу Анастасию Мещерякову. Няня дождалась, когда родители ребёнка ушли на работу, задушила девочку, отрезала ей голову кухонным ножом, подожгла квартиру и вышла из дома с отрезанной головой убитой девочки в пакете. Убийцу задержали в тот же день на станции метро "Октябрьское поле". Она размахивала головой ребёнка и угрожала взорвать себя.

Что сейчас? Убийство ребёнка вызвало бурную общественную реакцию. В интернете был объявлен сбор средств для поддержки семьи убитой девочки. За несколько дней на счёт её родителей было перечислено свыше четырёх миллионов рублей. На эти деньги они купили однокомнатную квартиру, часть средств планировалось передать на лечение больных детей. Сгоревшую квартиру выкупили родственники Гюльчехры Бобокуловой, после чего сделали там ремонт. 24 ноября 2016 года суд признал Гюльчехру Бобокулову виновной в убийстве, умышленном уничтожении имущества и заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Однако экспертиза установила, что Бобокулова совершила преступления в состоянии невменяемости, поэтому она избежала уголовной ответственности и была отправлена на принудительное лечение.

"Голосование за символы на новых купюрах"

Как начиналось? 12 апреля 2016 года глава Банка России Эльвира Набиуллина объявила, что в 2017 году ЦБ выпустит банкноты номиналами 2 тысячи и 200 рублей. Дизайн новых купюр было предложено выбрать с помощью народного голосования. Для этой цели был создан специальный сайт.

Что сейчас? Выборы проходили в несколько этапов. Боролся за право попасть на новые банкноты и Омск. Омичи хотели видеть на купюрах Тарские ворота, Свято-Успенский кафедральный собор, Омскую крепость, Драматический и Музыкальный театры, ТЮЗ, "Арену Омск", памятник "Держава" на площади Бухгольца, скульптуры "Степаныч" и "Любочка" и другие знаковые объекты нашего города, но ни один из символов не смог преодолеть минимальный порог в пять тысяч голосов и перейти на следующий этап голосования. Итоги конкурсы были подведены 7 октября. В голосовании победили символы Дальнего Востока - мост на остров Русский и космодром "Восточный", и Севастополя - Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический. Увидеть новые купюры в своих руках россияне смогут уже 2017 году. Справедливости ради отметим, что мост на остров Русский был возведён омской компанией "Мостовик", а в строительство космодрома "Восточный" внесли вклад омские студенты.

"Пакет Яровой"

Фото: https://vk.com/yarovaya_ia

Как начиналось? 6 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал пакет антитеррористических законов, усиливающий уголовную ответственность за преступления террористической и экстремистской направленности. В СМИ пакет антитеррористических законов прозвали "пакетом Яровой", так как их подготовкой занималась председатель думского комитета по безопасности Ирина Яровая. Принятие этих законов сопровождалось дебатами и критикой, причём многие оппоненты даже не удосужились ознакомиться с полным текстом закона. Из масштабных нововведений, касающихся всех россиян, отметим хранение переписки и звонков. Теперь операторы должны хранить данные о переписке в интернете и всех телефонных звонках в течение полугода. Все эти данные операторы по запросу могут передавать в правоохранительные органы Российской Федерации.

Что сейчас? "Пакет Яровой" медленно внедряется в жизнь российского общества. На днях суд во Владивостоке постановил уничтожить несколько экземпляров Библии по "закону Яровой" из-за отсутствия маркировки на религиозных книгах. В РПЦ это решение уже назвали "перегибом". Некоторые положения "пакета Яровой" пока не исполняются. Так, для хранения данных требуются огромные дата-центры, и операторам дан срок на их создание до 1 июля 2018 года. Ожидается, что эти меры могут привести к подорожанию услуг связи на 200-300 %. В конце ноября королева Великобритании одобрила так называемый "закон ищеек" сходный с "пакетом Яровой".

Pokemon GO

Как начиналось? Бесплатная многопользовательская мобильная игра Pokemon GO была представлена 6 июля 2016 года в США, Австралии и Новой Зеландии, затем локализованные версии игры стали издаваться и для жителей других стран мира. Россияне не стали ждать выхода русской версии приложения, а с помощью хитрых манипуляций устанавливали себе взломанный английский клиент игры. Полиции приходилось патрулировать места, где собирались ловцы покемонов. По вине водителей, ловящих покемонов за рулём авто, возросло количество ДТП. Некоторым компаниям пришлось запретить играть в Pokemon GO в своих офисах.

Что сейчас? Pokemon GO так и не издали на русском языке. Более того после шумного летнего старта и установки мировых рекордов в индустрии развлечений игра стала стремительно терять игроков. Впрочем, разработчики уже успели заработать на ней свыше 600 миллионов долларов. Сейчас готовится обновление Pokemon GO, которое разнообразит довольно скудный игровой процесс. Пользователям обещают около 100 новых покемонов, битвы между игроками, торговлю среди участников игры и интеграцию с очками виртуальной реальности. Возможно, это поможет спасти игру от забвения нынешними игроками, но старых уже вряд ли вернёт.

"Бранджелина"

Как начиналось? 19 сентября 2016 года супруга Брэда Питта Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака. По официальной информации причиной развода стали разногласия в методах воспитания детей. Джоли просит опеку над детьми, а Питту предоставить право посещения.

Что сейчас? Бракоразводный процесс в самом разгаре, и жёлтая пресса изводится, придумывая новые сенсации, находя любовников и любовниц голливудских звёзд. Официальной информации очень немного. Брэд Питт настойчиво требует засекретить судебные документы в интересах детей и обвиняет Джоли в нарушении правил поведения в суде.