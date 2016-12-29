Омская мэрия показала, как убирает снег по ночам

Уборка дорог и тротуаров в Омске осуществляется в дневное и ночное время. Так, накануне, в ночную смену, которая длится с 20:00 до 07:00, выполнялись работы по подметанию и посыпке тротуаров, магистральных и второстепенных улиц в Кировском округе. В частности, коммунальные службы очищали от снега улицу Ватутина и Перелёта.

Колонна из двух десятков единиц техники проследовали к местам назначения. В приоритете были главные улицы, попутно дорожники занимались очисткой остановок пассажирского транспорта и парковочными карманами. Как объяснили специалисты правления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Омска, сейчас главное - очистить центральные улицы, а потом уже дорожники возьмутся за более мелкие и узкие улицы и проезды.

1 / 34 • Фото - 1

В праздничные и выходные отдельной бригадой будет осуществляться уборка территории вдоль центральных магистралей по улицам Масленникова, Б.Хмельницкого, Кирова, Л.Чайкиной и по Космическому проспекту. Не останутся без внимания подходы к новогодним ёлкам, расположенным в микрорайонах, а также подъездные пути и подходы к учреждениям культуры, где будут проводиться праздничные мероприятия.

При этом омичам в очередной раз напомнили, что для качественной уборки снега и сами автомобилисты должны соблюдать определённые условия. "Одним из главных факторов, которые мешают рабочему процессу - припаркованные автомобили. Горожане зачастую не задумываются о последствиях и оставляют личный автотранспорт в зоне действия запрещающих знаков, в неположенных местах, например, на тротуарах, вдоль дорог", - отметили работники смены.

Ежедневно мэрия отчитывается, что объём вывезенного за сутки снега превышает 2500 кубических метров. Ни подтвердить, ни опровергнуть эти заявления невозможно, поскольку проконтролировать качество и массовость этих работ всё равно не представляется возможным. Между тем, омичи продолжают уверять, что тракторы и грейдеры практически не выезжают на магистрали. И несмотря на то, что ночью уборочная техника всё же была замечена на нескольких улицах города, центральные магистрали продолжают стоять в снегу. Своими наблюдениями автомобилисты и пешеходы делятся в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация авторов сохранена):

Опять цифрами и буквами глаза замазали, на Лермонтова колеЯ не проехать. Крылова - ну естественно))) там же лен администрация)) колеи там не было никогда). Детский сад, Назаров верно подметил - бардак в городе, - пишет Андрей Рудин.

Согласна, да не чистят, да не делают, но машину чувствовать нужно, если дорога не позволяет - какой тапок. Едешь 20-40 км по сосулькам торчащим из асфальта (это после дождя и снега), материшься, машину колбасит, и всех ответственных за уборку дорог добрыми словами и в хвост и в гриву. Сама недавно в конце Масленникова во двор съехала, а дальше на пузе, и каждый шкряб для меня как серпом по известному месту, хотя дорожный просвет 16 см - не много, и не мало - нормально, - делится впечатлениями Наталья Фареник.

Я живу в Чкаловском,за все это время подмели 2 раза улицу,ща колея писец какая,по мимо машин стоящих по краям,а дорога в 2 широких полосы...была... , - пишет Юрий Бендеря.

Ровняет дорожное полотно только грейдер. Их как раз не часто увидишь. А вот трактор о котором речь чистит ежедневно, и вывозят постоянно, конечно не так как хотелось бы, но вывозят. Не путайте вместе совершенно разные вещи, - считает Евгений Скворцов.

Сугробы по бокам дорог! Как я должен без разметки без видимых границ дороги определить сколько полос? Ориентироваться, я знаю там есть ещё полоса, просто она засыпана, или по факту, там примерно две машины влезут, ага.. Ой не влезут, потому что автобус, значит одна... ой три влезло или это карман? Все интуитивно ездят. Еще немного Омичи и мы начнём читать друг друга мысли. Да и интересно откуда измеряют обочину ДПС при ДТП? И что будет если ведут ЧС на неделю? - рассуждает Вячеслав Тропин.

Фото: Илья Петров