В Омске сотрудников контактного центра Сбербанка "накормили" кишечной палочкой

После обеда в столовой контактного центра Сбербанка несколько сотрудников учреждения обратились в инфекционную больницу с острой кишечной инфекцией. По этому факту Роспотребнадзор провёл проверку, которая показала, что компания, оказывающая услуги общественного питания ведёт свою деятельность с массой нарушений.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требование регионального управления Роспотребнадзора о привлечении к ответственности ООО "СибЭн". Эта компания оказывала услуги общественного питания в контактном центре Сбербанка, который располагается по ул. Звездова. Надзорное ведомство проводило эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией среди сотрудников банка. Несколько человек обратились за помощью в инфекционную больницу, где им и был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция".

Роспотребнадзор выявил в работе "СибЭн" массу нарушений, самое "невинное" из которых - использование подноса с "отколотыми краями". В столовой не проводилась дезинфекционная обработка помещений пищеблока, посуды и инвентаря, сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены. В результате не только в смывах с разделочных досок, но и в смывах с рук повара были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Это, как сказано в заключении ведомства, "свидетельствует о свежем фекальном загрязнении". Образцы проб продукции, отобранные в столовой, кишили стафилококками. Более того, некоторые сотрудницы пищеблока вообще работали без санитарных книжек.

"СибЭн" пыталось в суде парировать представителям Роспотребнадзора, вину не признавая. Но арбитраж посчитал вину предпринимателей доказанной и удовлетворил требование проверяющих. Компания обязана выплатить штраф в 300 тыс. руб. Но пока решение суда в законную силу не вступило. Не исключено, что в апелляционной инстанции "СибЭн" всё-таки докажет свою правоту.