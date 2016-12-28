В омской компании "Сибагрохолдинг", близкой к депутату Госдумы Андрею Голушко, не платили зарплату

Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую проверку ООО "Сибагрохолдинг", которую связывают с экс-сенатором от нашего региона, а ныне – депутатом Госдумы Андреем Голушко. Выяснилось, что на предприятии работникам задерживали выплату заработной платы.

В связи с поступившим обращением работника ООО "Сибагрохолдинг", Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую документарную проверку сельхозпредприятия. Выяснилось, что здесь заработная плата работникам выплачивается с нарушением сроков. Не выплачивается и компенсация за задержку.

В итоге, силами инспекторов права работников удалось восстановить. Работодатель исполнил выданное ему предписание и выплатил компенсацию.

ООО "Сибагрохолдинг" - сельхозпредприятие, специализирующееся на выращивании овощей и их консервации. Входит в состав ХК "Акция", председателем совета директоров которой является депутат регионального парламента Сергей Калинин. Эту компанию также связывают с бывшим сенатором от Омской области, а ныне – депутатом Государственной думы Андреем Голушко.