В омской компании "Сибагрохолдинг", близкой к депутату Госдумы Андрею Голушко, не платили зарплату
Общество  •  28 декабря 2016, 16:49, последнее обновление 28 декабря 2016, 16:55  •  печать

В омской компании "Сибагрохолдинг", близкой к депутату Госдумы Андрею Голушко, не платили зарплату

Автор: Виктория Стрельникова

Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую проверку ООО "Сибагрохолдинг", которую связывают с экс-сенатором от нашего региона, а ныне – депутатом Госдумы Андреем Голушко. Выяснилось, что на предприятии работникам задерживали выплату заработной платы.

В связи с поступившим обращением работника ООО "Сибагрохолдинг", Государственная инспекция труда в Омской области провела внеплановую документарную проверку сельхозпредприятия. Выяснилось, что здесь заработная плата работникам выплачивается с нарушением сроков. Не выплачивается и компенсация за задержку.

В итоге, силами инспекторов права работников удалось восстановить. Работодатель исполнил выданное ему предписание и выплатил компенсацию.

ООО "Сибагрохолдинг" - сельхозпредприятие, специализирующееся на выращивании овощей и их консервации. Входит в состав ХК "Акция", председателем совета директоров которой является депутат регионального парламента Сергей Калинин. Эту компанию также связывают с бывшим сенатором от Омской области, а ныне – депутатом Государственной думы Андреем Голушко.

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r Теги  •  #Андрей Голушко #депутат #зарплата #Омск
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