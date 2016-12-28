В Омске осудили участников ОПГ, похитивших 7 млн у "Почты России"

Члены преступной группировки украли в отделении "Почты России" компьютер со специальной программой, и систематически переводили до 50 тыс. руб. в адрес своих сообщников.

Сегодня, 28 декабря, Советский районный суд Омска вынес приговор Мурсаловой Бибигуль, Бурамбаевой Алине, Дмитрию Анашкину, Нургуль Латыповой и Зарине Тныбековой. Они были признаны виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, и покушении на хищение чужого имущества.

В суде было установлено, что указанные лица украли в одном из почтовых отделений компьютер с особой программой, позволяющей осуществлять электронные переводы, и начали перечислять себе суммы от 35 до 50 тыс. руб. Всего с февраля по март 2016 года им удалось похитить 6,9 млн руб.

6 марта текущего года Латыпова и Тныбекова были задержаны сотрудниками правоохранительных органов при получении очередного перевода. Отмечается, что вину в совершении преступления они признали только частично, не сообщив, что действовали в составе организованной группы. Впоследствии были задержаны и другие участники ОПГ.

- Советский районный суд назначил Мурсаловой наказание в виде 4,5 лет лишения свободы, Бурамбаевой и Анашкину – по 3,5 года, Латыповой и Тныбековой – 3 года 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области. - Кроме того, с подсудимых было солидарно взыскано 6,5 млн руб.

По итогам рассмотрения дела "Почте России" было вынесено частное определение в связи с ненадлежащей организацией работы службы безопасности.