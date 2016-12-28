"Индекс оливье": Омск вышел из топ-5 регионов с дешёвым салатом

​За год стоимость традиционного для Нового года салата оливье выросла на 3,77 руб. К такому выводу пришли аналитики интернет-портала Agro2b.ru, опубликовавшие своё традиционное предновогоднее исследование о стоимости салата оливье в разных регионах России.

В рецепт, как и в прошлом году, эксперты включили 300 г варёной колбасы, 5 яиц, 200 г картофеля, 100 г моркови, 100 г лука, 100 г свежих огурцов, 100 г яблок, 150 г майонеза и 1 банку зелёного горошка. Стоимость продуктов в разных регионах России предоставила Федеральная служба государственной статистики.

В этом году Омская область заняла лишь 9-е место в рейтинге, в то время как в прошлом году входила в топ-5 регионов с самыми низкими ценами на продукты для оливье. Как подсчитали аналитики, сегодня жителям Омска на ингредиенты для оливье придётся потратить в среднем 201,51 руб. (в 2015 году - 197,74 руб.).

Отметим, что дешевле всего приготовить салат оливье можно в Республике Мордовия - ингредиенты там стоят в среднем 182,91 руб. "Сэкономить позволят овощи, стоимость которых ниже, чем в целом по стране", - отмечают авторы исследования. Самый дорогой оливье аналитики обнаружили в Чукотском автономном округе, жителям которого за продукты для салата придётся выложить уже 526,76 руб.