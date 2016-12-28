В Омске предприниматели вручат подарки особенным детям 

Представители бизнеса и администрации Советского округа поздравляют с Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья. Бизнесмены приезжают к ним домой, чтобы вручить подарки.

"Эта благотворительная акция проводится четвёртый год совместно с окружным Советом предпринимателей. Дети с особенностями здоровья получают праздничные подарки, в которых не только фрукты и сладости, но и книги, развивающие игрушки. Приятно видеть радость самих ребят и их родителей, которые прикладывают много усилий для того, чтобы дети развивались и чувствовали себя полноценными", - поделился глава администрации Советского округа Борис Сеньков.

Кроме того, бизнесмены предоставили 600 подарков для участников двух благотворительных ёлок главы администрации и 420 подарков для гостей двух утренников "Киноёлка". На этих мероприятиях побывало более 1000 детей из социально незащищённых семей. Также предприниматели помогли в строительстве снежного "Московского кремля".