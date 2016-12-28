Новогодняя ночь в Омске будет тёплой

Синоптики дали предварительный прогноз на самую праздничную ночь в году.

В последние дни 2016 года температура воздуха в Омской области будет только подниматься. Потепление в регион принёс циклон.

Завтра, 29 декабря, преобладающая температура по области будет -15...-20 градусов, а днём -9...-14 градусов. И далее температура начнёт повышаться. Преобладающая температура будет уже ночью -11...-16 градусов, днём -9...-11 градусов, ветер небольшой, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

31 декабря и 1 января в Омской области ожидается более чем комфортная погода. Новогодней ночью в регионе потеплеет до -8...-13°C, днём до -8...-10°C. Правда, в первый день 2017 году ветер усилится до 15-20 м/с.