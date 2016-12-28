Новогодняя ночь в Омске будет тёплой
Общество  •  28 декабря 2016, 12:35, последнее обновление 28 декабря 2016, 13:53  •  печать

Новогодняя ночь в Омске будет тёплой

Автор: Екатерина Криль

Синоптики дали предварительный прогноз на самую праздничную ночь в году.

В последние дни 2016 года температура воздуха в Омской области будет только подниматься. Потепление в регион принёс циклон.

Завтра, 29 декабря, преобладающая температура по области будет -15...-20 градусов, а днём -9...-14 градусов. И далее температура начнёт повышаться. Преобладающая температура будет уже ночью -11...-16 градусов, днём -9...-11 градусов, ветер небольшой, - рассказала на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталья Криворучко.

31 декабря и 1 января в Омской области ожидается более чем комфортная погода. Новогодней ночью в регионе потеплеет до -8...-13°C, днём до -8...-10°C. Правда, в первый день 2017 году ветер усилится до 15-20 м/с.

Предновогодняя неделя в Омске будет тёплой

r Теги  •  #Наталия Криворучко #новый год #погода
Оптика

Комментарии

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Виктор Монин  •  28 декабря 2016, 15:06

Такой прогноз очень радует, в новогоднюю ночь можно будет хорошо погулять. А дальше уже неважно.

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