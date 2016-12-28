Телеканал "Продвижение" посвятил Году российского кино свыше тысячи часов эфира

Дирекция ТК "Продвижение" (холдинг "МКР-Медиа") подвела итоги телевизионного сезона - 2016, посвящённого Году российского кино. Программная концепция канала в этот период была ориентирована на показ лучших художественных и документальных фильмов отечественного кинематографа. В общей сложности теме Года кино на ТК "Продвижение" было отведено свыше 1 000 часов эфира.

Центральное место в программной сетке канала заняла ежедневная линейка "Год российского кино на ТК "Продвижение" (17:30) и предваряющий её документальный цикл "Тайны советского кино" (17:00). В 2016 году было показано свыше 300 картин, ставших классикой отечественного кинематографа, в их числе "Семнадцать мгновений весны", "Белорусский вокзал", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза", "Берегись автомобиля". Самыми старыми из серии советских фильмов в эфире были комедии "Сердца четырёх" (1941 год) и "Весна" (1947 год).

Дополнительные слоты канал формировал к государственным праздникам: Дню России, Дню Победы, Дню космонавтики, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню. В честь 1 сентября для школьников был организован специальный двухнедельный кинопоказ "Каникулы продолжаются". Также осенью зрителям приставили цикл "Литературная осень", в который вошли более 30 художественных фильмов, снятых по мотивам литературных произведений.

В поддержку Года российского кино разработано специальное эфирное оформление. Команда ТК "Продвижение" создала две линейки межпрограммных ID-заставок: полутораминутные истории, связанные с производством фильмов, и 30-секундные цитаты известных киногероев. Работа над ними начиналась с эскизов художников на бумаге, затем рисунки обрабатывали и анимировали телевизионные дизайнеры, а озвучивали ролики с помощью актёров театров. Всего создано более 160 ID-заставок. Самыми цитируемыми в межпрограммном пространстве стали фильмы "Батальоны просят огня" (девять роликов), "Забытая мелодия для флейты" (семь), "Формула любви" (шесть). Наибольшее количество "историй" сделаны про картины "Белое солнце пустыни" (три ролика), "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "А зори здесь тихие" (по два ролика).

В ноябре 2016 года этот проект получил главную награду XV юбилейного Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион" в номинации "Телевизионный дизайн".

Году российского кино был посвящён цикл выпусков авторской программы Елены Мамонтовой "Персона Грата". Гостями ведущей стали звёзды кино Виктория Толстоганова, Вера Глаголева, Дмитрий Орлов, Пётр Красилов, Сергей Астахов, Виктор Сухоруков, Алексей Гуськов, Людмила Максакова.

Справка:

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях (трёх спутниковых, одной локальной), доступен на территории России в пакете спутникового телевидения "Телекарта", а также в сетях кабельных операторов. Победитель XV Всероссийского конкурса "ТЭФИ-регион" в номинации "Телевизионный дизайн".