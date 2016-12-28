В Омске дома для переселенцев возводили строители без опыта работы
Общество  •  28 декабря 2016, 11:28, последнее обновление 28 декабря 2016, 11:51  •  печать

В Омске дома для переселенцев возводили строители без опыта работы

Автор: Виктория Стрельникова

Фонд содействия реформированию ЖКХ подвёл итоги проверочной кампании регионов по реализации программ по переселению из ветхого и аварийного жилья, а также капремонту. В нарушителях оказалась и Омская область, где чиновники принимали дома с существенными строительными дефектами, а также весьма непосредственно относились к выбору подрядчиков.

В 2016 году Фондом содействия реформированию ЖКХ проведён выездной мониторинг реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитальному ремонту многоквартирных домов и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Всего проверено 79 субъектов Федерации, в том числе и Омская область.

Проверяющие нашли немало нарушений. Для контроля качества строительства домов для переселенцев, Фондом проверено 1264 дома. Почти в половине из них найдены существенные дефекты. Однако Омская область вошла в число регионов, где обнаружены грубые нарушения при строительстве.

Одними из основных причин низкого качества строительства эксперты называют ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны застройщиков и подрядных организаций, а также недостатки в проектной документации. В Омской области, как выясняется, некоторые чиновники весьма лояльно относились к выбору застройщиков, которые должны были заняться строительством домов для переселенцев. К примеру, при проведении конкурсных процедур по закупке строительных работ, к их участникам не предъявлялись одни из основных критериев. А именно - наличие опыта работы в строительной сфере и деловой репутации.

Омская область готовится к крупному половодью весной

r Теги  •  #ЖКХ #капремонт #Омск #переселенцы
Оптика

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В мэрии Омска будет организовано проектное управление  •  сегодня, 11:02
В Омске водитель Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе  •  сегодня, 08:25  •   4
Омская область заняла второе место в стране по посевам льна  •  сегодня, 08:09
Спустя три года после принятия стратегии развития в Омской области появился нефтехимический кластер  •  вчера, 17:00  •   4
Самых богатых чиновников Омской области нашли в Марьяновском районе  •  вчера, 16:01  •   1
Еще новости
Загрузка...
новости здесь 2
Радио Сибирь