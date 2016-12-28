Омская область готовится к крупному половодью весной

Накануне в областном правительстве прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению последствий весеннего половодья на территории региона в 2017 году.

Специалисты говорят о том, что весенний паводок в грядущем году может быть высоким, так как нынешняя зима достаточно снежная. В связи с этим на заседании было предложено провести предупредительные мероприятия, в первую очередь, в селе Мангут Называевского района, деревнях Брезицк и Бородинка Одесского и Полтавского районов.

Напомним, минувшей весной паводок распространился не только на северные районы Омской области, но и на центральные и южные.